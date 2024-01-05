Кадыров хочет обменять украинских военнопленных на снятие санкций со своих родственников, — росСМИ

Список пленных он передал бывшему разведчику армии США Скотту Риттеру, который посетил Грозный. Также ему показали видеоролик, как пленные просят США отменить санкции против Кадырова.

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Лидер Чечни Рамзан Кадыров решил выторговать благополучие для своих родственников, спекулируя на теме украинских военнопленных. Он предложил отдать их в обмен на отмену санкций для своих родных. Об этом сообщают "РИА Новости".

Список пленных он передал бывшему разведчику армии США Скотту Риттеру, который посетил Грозный.

"Есть интересное предложение для нашего гостя. Мы имеем пленных, которых мы забрали в Донецке, Луганске. Я передаю (список) нашему гостю, если они снимут санкции с моей мамы, с дочерей и в ни в чем не повинных людей, лошадей, кроме меня. Еще добавят немного санкции против меня, то мы этих людей отдадим", — заявил Кадыров.

Скотт Риттер в Грозном

Сообщается, что представителю США продемонстрировали видео, на котором военнопленные просят снять санкции с Кадырова.

Санкции против Кадырова и его семьи

В августе 2023 года в санкционный список внесли мать Рамзана Кадырова Аймани Кадыровой, а ранее 21 сентября 2022 года США ввели санкции против ближайших родственников Кадырова и трех его жен: Медни Кадыровой, Фатимы Хазуевой, Аминат Ахмадовой. Под ограничения попали также три дочери Кадырова и его двоюродный брат Турпал-Али Вахаевич Ибрагимов. Сам Кадыров находится под санкциями Австралии, Канады, ЕС, Японии, Швейцарии и Великобритании.

Скотт Риттер: что известно

Уильям Скотт Риттер — бывший американский морпех-разведчик, бывший Инспектор ООН по вооружениям в Ираке, экс-колумнист The Huffington Post. Американец немецкого происхождения.

Известен как критик внешней политики США на Ближнем Востоке. Риттер — один из иностранных экспертов, на которых активно опирается российская пропаганда с начала вторжения на Украину. Он часто появляется на российских каналах, на его комментарии ссылаются российские посольства во многих странах. Риттер создает публицистические материалы для российской национальной медиакомпании Russia Today.

Скотт Риттер

Известен своими антиамериканскими взглядами.

Напомним, что 3 января Кадыров разрешил силовикам вершить "кровную месть" в отношении родственников убийц. На совещании с сотрудниками МВД и Росгвардии он заявил, что силовики не должны оставлять безнаказанными людей, совершивших убийство. Однако, если преступников не найдут, то за их действия могут отвечать родственники.

29 ноября сообщалось, что сына Кадырова назначили куратором батальона шейха Мансура. В честь назначения Кадырову-младшему вручили звезду батальона.