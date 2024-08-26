У мережу витекла база даних ФСБ про росіян, які залишали країну з 2014 року: що відомо

За словами журналіста-розслідувача Андрія Захарова, в опублікованих документах є інформація навіть про виїзди бізнесмена Романа Абрамовича і помічника президента РФ Миколи Патрушева. Це один із найбільших витоків із баз ФСБ.

Related video

У мережі з'явилися дані Федеральної служби безпеки про перетин кордону росіянами в період з 2014 по 2023 рік. Про це у своєму Telegram-каналі написав журналіст-розслідувач Андрій Захаров.

У липні поточного року один агрегатор злитих баз склав список громадян, які залишили країну, писало "Агентство. Новости". Там зібрали інформацію про всіх, хто виїхав із Росії після початку повномасштабної війни, часткової мобілізації або заколоту голови ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. До переліку бази під назвою "Покинувшие РФ 2022-2024", вносили також тих, хто пізніше все ж повернувся додому або періодично відвідував батьківщину.

У мережу витекла база даних ФСБ про росіян, які виїхали Фото: Агентство. Новости

Тоді журналіст Андрій Захаров припустив, що це не страшна база силовиків, а лише "саморобка конкретного агрегатора витоків", яку було складено на основі "злитої" бази Прикордонної служби ФСБ. Тоді в мережі з'явилася обмежена "рекламна версія", але з пропозицією викупити повну її версію.

"Схоже, ця версія підтвердилася. Інший агрегатор придбав весь витік ПС ФСБ і дав йому назву "Кордон 2023" — мабуть, за датою, коли були злиті дані. Я не пам'ятаю такого потужного витоку з внутрішніх баз ФСБ. Тут дійсно можна знайти інформацію про перетинання кордону людиною, найраніший рік, який я знаходив, — 2014-й, найпізніший — 2023-й", — написав Андрій Захаров.

У новому витоку можна знайти інформацію про дату і місце перетину кордону, про транспортний засіб (номер автомобіля, поїзда, літака, приватного джета), а також напрямок. В якостi приклада журналіст-розслідувач опублікував скрншот зі своїм виїздом, а також бізнесмена Романа Абрамовича і помічника президента РФ Миколи Патрушева, який раніше обіймав посаду секретаря Ради безпеки.

У мережу витекла база даних ФСБ про росіян, які виїхали Фото: Telegram У мережу витекла база даних ФСБ про росіян, які виїхали Фото: Telegram У мережу витекла база даних ФСБ про росіян, які виїхали Фото: Telegram

Андрій Захаров звернувся по коментар до агрегатора, де йому підтвердили, що було придбано повну версію витоку Прикордонної служби ФСБ і найближчим часом там з'являться "зв'язки". Іншими словами аналіз того, коли люди разом могли перетинати кордон.

"Раніше мені говорили, що повна версія бази виставлялася за 270 тисяч доларів. Автор каналу "Витоку інформації" Ашот Оганесян сумнівається, що її могли купити за таку високу ціну. Про "Кордон 2023" він знає, але про джерело витоку нічого поки сказати не може (хакери, злив співробітники та інше) — немає вихідних кодів бази, щоб визначити це. Особисто я не зустрічав більшого витоку інформації з баз ФСБ", — підсумував журналіст-розслідувач.

Нагадаємо, 7 грудня повідомлялося, що Володимир Путін упевнений у поверненні інвесторів, які залишили РФ і станеться це нібито протягом 10 років. За його словами, за цей проміжок часу все може змінитися щодо діяльності іноземного бізнесу, а американські та європейські корпорації змінять своє рішення.

Станом на 4 жовтня 2022 року Росію покинули 700 тисяч осіб, писали в Forbes і пов'язано це було з початком часткової мобілізації. Тих, хто виїхав із РФ із 21 вересня, виявилося майже в 3,5 більше, ніж тих, хто вступив до лав Збройних сил Росії під час мобілізації.