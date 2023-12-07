"Вони розумні": Путін впевнений у поверненні інвесторів, які залишили РФ (відео)

Очільник Кремля наголосив на тому, що контакти з компаніями, як вирішили закрити бізнес в Росії, тривають.

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Президент РФ Володимир Путін вважає, що західні компанії, які припинили роботу в Росії, за десять років повернуться назад. Таку думку він висловив під час форуму "Россия вперед!", повідомляють російські пропагандистські видання.

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З його слів, за десять років все може змінитися щодо діяльності іноземного бізнесу. З його слів, американські і європейські корпорації змінять своє рішення.

"Вони, на відміну від тих, хто ними командує, розумні люди", – заявив він.

Російський політик наголосив на тому, що контакти між сторонами тривають. З його слів, компаніям "просто не дають працювати".

Також він прокоментував технології видобутку сланцевої нафти в США. З його слів, потрібно почекати, коли Сполучені Штати витратять гроші на нові технології з видобутку сланцевої нафти. Цей спосіб він назвав варварськими для екології та непотрібним Росії.

"Давайте ми почекаємо… а потім у них цап-царап — подивимося, ми взагалі зацікавлені в цьому сьогодні чи ні — і за дешево купимо", – висловився очільник Кремля.

Нагадаємо, опитування показало, що напередодні "прямої лінії" з президентом Росії Володимиром Путіним, запланованої на 14 грудня, найбільше росіяни хотіли б запитати його про те, коли закінчиться війна в Україні. За результатами цього соцопитування, практично 21% опитаних висловили інтерес до цієї проблеми. Питання стосувалося закінчення війни, мобілізації, і того, коли Росія може перемогти.