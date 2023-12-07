"Они умные": Путин уверен в возвращении инвесторов, которые покинули РФ (видео)

Глава Кремля отметил, что контакты с компаниями, которые решили закрыть бизнес в России, продолжаются.

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Президент РФ Владимир Путин считает, что западные компании, которые прекратили работу в России, через десять лет вернутся обратно. Такое мнение он высказал во время форума "Россия вперед!", сообщают российские пропагандистские издания.

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По его словам, за десять лет все может измениться относительно деятельности иностранного бизнеса. По его словам, американские и европейские корпорации изменят свое решение.

"Они, в отличие от тех, кто ими командует, умные люди", — заявил он.

Российский политик отметил, что контакты между сторонами продолжаются. По его словам, компаниям "просто не дают работать".

Также он прокомментировал технологии добычи сланцевой нефти в США. По его словам, нужно подождать, когда Соединенные Штаты потратят деньги на новые технологии по добыче сланцевой нефти. Этот способ он назвал варварскими для экологии и ненужным России.

"Давайте мы подождем... а потом у них цап-царап — посмотрим, мы вообще заинтересованы в этом сегодня или нет — и за дешево купим", — высказался глава Кремля.

Напомним, опрос показал, что накануне "прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным, запланированной на 14 декабря, больше всего россияне хотели бы спросить его о том, когда закончится война в Украине. По результатам этого соцопроса, практически 21% опрошенных выразили интерес к этой проблеме. Вопрос касался окончания войны, мобилизации, и того, когда Россия может победить.