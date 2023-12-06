Найбільше росіяни хотіли б запитати Путіна, коли закінчиться війна, — опитування

За даними "Левада-центру", 21% громадян РФ найбільше хвилюють питання мобілізації, так званої "СВО" і перемоги Росії.

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Напередодні "прямої лінії" з президентом Росії Володимиром Путіним, запланованої на 14 грудня, найбільше росіяни хотіли б запитати його про те, коли закінчиться війна в Україні. Про це свідчать дані опитування "Левада-центру".

За результатами цього соцопитування, практично 21% опитаних висловили інтерес до цієї проблеми. Питання стосувалося закінчення війни, мобілізації, і того, коли Росія може перемогти.

8% опитаних цікавлять питання, пов'язані з пенсіями, соціальними програмами, житлом, медициною та освітою. Ще 7% стурбовані низькими зарплатами та перспективами поліпшення якості життя.

Фото: Путин

Однак, лише 2% опитаних виявили інтерес до питань зовнішньої політики та проблем корупції. Крім того, 10% громадян не висловили бажання поставити будь-які запитання президенту, а 20% відчувають труднощі у формулюванні конкретних запитів.

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Загальноросійське опитування "Левада-центру" провели з 23 до 29 листопада 2023 року. Опитування проводили на всеросійській представницькій вибірці, що охоплює як міське, так і сільське населення. Обсяг вибірки становив 1625 осіб віком від 18 років і старше, представлених у 137 населених пунктах і 50 суб'єктах РФ. Методика дослідження включала особисте інтерв'ю, проведене безпосередньо у респондентів вдома. Результати опитування подано у відсотках від загальної кількості опитаних.

Нагадаємо, раніше результати опитування показали, що більшість росіян готові підтримати Володимира Путіна, якщо він оголосить про закінчення військових дій, але за умови збереження нових територій.

Також "Левада Центр" опублікував підсумки опитування, які вказують на те, що більшість опитаних росіян заявили, що вони підтримали б ідею закінчити війну в Україні найближчим часом.