Кожен сьомий росіянин підтримав би рішення Путіна припинити війну, — опитування (інфографіка)

Як з'ясували соціологи, більшість жителів РФ хочуть припинити війну лише за умови збереження окупованих територій і тільки третина готова поступитися ними.

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Більшість опитаних росіян заявили, що вони підтримали б ідею закінчити війну в Україні найближчим часом. Про це стало відомо за підсумками опитування Левада-центру.

"У рамках цього опитування було здійснено експеримент. За допомогою генератора випадкових чисел респонденти були поділені на дві рівні групи, кожній з яких ставили запитання в одному з двох формулювань", — пояснюють у джерелі.

Експеримент показав, що більшість опитаних (70%) підтримали б рішення президента РФ Володимира Путіна, якби він вирішив припинити війну в Україні.

При цьому якби Путін вирішив припинити війну за умови повернення приєднаних територій, то підтримали б його дії тільки третина (34%) росіян.

Результати опитування росіян

Крім того, якби у респондентів була можливість повернутися в минуле і скасувати або підтримати початок війни в Україні, 43% підтримали б її проведення (21% виразно підтримали б), а 41% скасували б її (23% виразно скасували б).

Результати опитування росіян

Частіше готові були б скасувати війну молоді опитані — до 24 років (56%). Підтримали б рішення про початок насамперед представники найстаршої вікової групи (55 років і старше) — 51%.

Також серед москвичів дещо вища частка тих, хто підтримав би початок війни, якби в них була можливість повернутися в минуле (55%), ніж серед мешканців інших населених пунктів.

Нагадаємо, що в Україні більше половини вірять у швидкий розвал Росії. На такі настрої вплинули вибухи і "затримання" диверсантів із "Російського добровольчого корпусу" в Брянській області.

Західні аналітики впевнені в неминучій поразці Путіна і його військових в Україні. Експерти допускають розпад РФ на нові держави, як це було з СРСР у 1991 році.