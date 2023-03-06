Понад 50% українців вірять у швидкий розвал Росії — соцопитування (інфографіка)

Крім впевненості у розвалі Росії, понад 50% мешканців країни вважають, що Україна зможе звільнити Крим військовим шляхом, проте це будуть дуже тяжкі бої.

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Мешканці України вірять у те, що в найближчі кілька років Росія розвалиться. Про це стало відомо за підсумками соцопитування Active Group, яке проводилося з 25 лютого по 3 березня на онлайн-панелі SunFlower Sociology.

Питання про розвал РФ було сформульовано так: "Як ви вважаєте, чи відбудеться розвал Російської Федерації протягом найближчих років?" Відповіді були такі:

24% точно так;

35,5% швидше за так;

24,5 швидше ні;

2,4% однозначно ні;

13,6% важко відповісти.

Варіанти "однозначно так" і "скоріше так" у сумі дають 59,5%. У компанії також дають фон подій, який був упродовж попереднього тижня — вибухи на низці об'єктів, виявлення залишків невідомих дронів, а також історія з диверсантами з "Російського добровольчого корпусу" у Брянській області.

[ + – ] Результати соцопитування про розвал РФ

Також у процесі соцопитування у респондентів поставити низку запитань щодо повернення Криму. Наголошується на тенденції, що люди почали більше вірити в деокупацію півострова:

так, у найближчій перспективі — 54,4% у березні 2023 та 4,3% у грудні 2021 року;

так, але у віддаленій перспективі — 33,8% у березні 2023 та 41,8% у грудні 2021;

ні, не вдасться — 3,1% у березні 2023 року та 33,2% у грудні 2021 року;

складно відповісти — 8,6% у березні 2023 року та 20,7% у грудні 2021 року.

63,1% населення вважає, що повернення Криму відбудеться силами ЗСУ, 50% — що для звільнення Криму РФ має зазнати поразки на іншому фронті, 48,8% і 46,9% відповідно отримали варіанти посилення постачання зброї в Україну та політичну кризу в РФ.

[ + – ] Результати соцопитування щодо деокупації Криму

При цьому в разі боїв за Крим 48,8% населення вважають, що будуть дуже тяжкі бойові дії. 32,1% вважають, що опір буде незначним. Ще 7,9% обрали варіант повернення Криму без бою.

Соцопитування проводилося шляхом заповнення анкет громадянами України віком від 18 років. Вибірка склала 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України).

Нагадаємо, 23 лютого начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що на РФ чекає крах режиму Путіна.

24 січня ЗМІ писали, що після перемоги України у війні РФ може розвалитися, оскільки на Кремль чекає тотальна поразка завдяки вмілому використанню західної зброї.