Более 50% украинцев верят в скорый развал Росси, – соцопрос (инфографика)

Кроме уверенности в развале России, более 50% жителей страны считают, что Украина сможет освободить Крым военным путем, однако это будут очень тяжелые бои.

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Жители Украины верят в то, что в ближайшие несколько лет Россия развалится. Об этом стало известно по итогам соцопроса Active Group, который проводился с 25 февраля по 3 марта на онлайн-панеле SunFlower Sociology.

Вопрос о развале РФ был сформулирован так: "Как вы считаете, произойдет ли развал Российской Федерации в течении ближайших лет?" Ответы были следующие:

24% однозначно да;

35,5% скорее да;

24,5 скорее нет;

2,4% однозначно нет;

13,6% сложно ответить.

Варианты "однозначно да" и "скорее да" в сумме дают 59,5%. В компании также дают фон событий, который был в течение предыдущей недели — взрывы на ряде объектов, обнаружение остатков неизвестных дронов, а также история с диверсантами из "Российского добровольческого корпуса" в Брянской области.

[ + – ] Результаты соцопроса о развале РФ

Также в ходе соцопроса у респондентов спросили ряд вопросов о возвращении Крыма. Отмечается тенденция, что люди стали больше верить в деоккупацию полуострова:

да, в ближайшей перспективе — 54,4 в марте 2023 и 4,3% в декабре 2021 года

да, но в отдаленной перспективе — 33,8% в марте 2023 и 41,8% в декабре 2021

нет, не удастся — 3,1% в марте 2023 года и 33,2% в декабре 2021

сложно ответить — 8,6% в марте 2023 года и 20,7% в декабре 2021.

63,1% населения считает, что возвращение Крыма произойдет силами ВСУ, 50% — что для освобождения Крыма РФ должна понести поражение на другом фронте, 48,8% и 46,9% соответственно получили варианты усиления поставок оружия в Украину и политический кризис в РФ.

[ + – ] Результаты соцопроса о деоккупации Крыма

При этом в случае боев за Крым 48,8% населения считает, что будут очень тяжелые боевые действия. 32,1% думают, что сопротивление будет незначительным. Еще 7,9% выбрали вариант возвращение Крыма без боя.

Соцопрос проводился путем заполнения анкет гражданами Украины возрастом от 18 лет. Выборка составила 600 анкет (репрезентативна по возрасту, полу и регионом Украины).

Напомним, 23 февраля начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что РФ ждет крах режима Путина.

24 января СМИ писали, что после победы Украины в войне РФ может развалиться, так как Кремля ждет тотальное поражение благодаря умелому использованию западного оружия.