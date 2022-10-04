З початку мобілізації Росію покинули 700 тисяч осіб, — Forbes

Тих, хто виїхав з РФ з 21 вересня, виявилося майже в 3,5 більше, ніж тих, хто вступив до лав Збройних сил Росії в процесі мобілізації.

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З початку оголошеної президентом РФ Володимиром Путіним мобілізації Росію покинули майже 700 тисяч осіб, 200 тис. із них поїхали в Казахстан. Про це з посиланням на джерело у Кремлі у вівторок, 4 жовтня, повідомляє російська версія видання Forbes.

Співрозмовник журналістів в адміністрації президента РФ наводить цифру 600-700 тис. росіян, які залишили після мобілізації країну. При цьому інше джерело видання, знайоме з внутрішніми оцінками Кремля, говорить про майже 1 млн людей, які виїхали з Росії.

ЗМІ зазначає, що після оголошення Путіним мобілізації 21 вересня на контрольно-пропускних пунктах в РФ утворилися черги на виїзд — йдеться, зокрема, про КПП Верхній Ларс на кордоні з Грузією, де росіяни стояли в чергах по 4-5 днів. Черги було зафіксовано й на кордоні Росії з Казахстаном.

Сьогодні у міністерстві внутрішніх справ Казахстану уточнили, що з 21 вересня до країни в'їхали 200 тисяч громадян РФ, а виїхали з країни за цей період 147 тисяч росіян.

За даними Росстату, з початку року та до оголошення Путіним мобілізації територію держави-агресора покинули 419 тис. росіян.

Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про початок так званої часткової мобілізації для забезпечення цілей російських військ у війні проти України. Зі свого боку міністр оборони Росії заявив, що в межах мобілізації влада збирається призвати 300 тис. осіб.

За даними ЗМІ, засекречений пункт указу Путіна про мобілізацію дозволяє набрати в армію до 1 мільйона людей. У Кремлі ці повідомлення спростували. Сьогодні міністр оборони РФ Шойгу повідомив, що в межах мобілізації лави Збройних сил Росії поповнили понад 200 тисяч осіб. Так, якщо зіставити цю цифру з даними Forbes, за два тижні мобілізовано у 3,5 менше людей, ніж виїхало з країни з 21 вересня.

Раніше ми писали про те, як на кордоні Оренбурзької області РФ та Казахстану біженці будують хатини, палять багаття і готують їжу в казанах, очікуючи на виїзд.