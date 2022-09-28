Хижки, багаття та їжа у казанах: біженці з РФ розбили табір на кордоні з Казахстаном (відео)

У Казахстан від мобілізації втекли вже близько 100 тисяч росіян. Провізія в імпровізованому таборі біля КПП швидко закінчується.

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Росіяни продовжують намагатися залишити країну на тлі оголошеної президентом РФ Володимиром Путіним мобілізації. На кордоні Оренбурзької області та Казахстану біженці будують хижки, палять багаття та готують їжу у казанах. Про це у середу, 28 вересня, повідомляють російські телеграм-канали.

За словами авторів публікації, росіяни змушені цілодобово стояти на контрольно-пропускному пункті "Тепле" — через це вони шукають дрова, розводять багаття для обігріву, готують їжу в полі та будують хижки, щоб сховатися від вітру та дощу.

За словами однієї з росіянок, вона знаходиться на КПП "Тепле" вже понад 16 годин. За її словами, потрапити до Казахстану вона зможе не раніше, ніж через дві доби.

"Є активісти, які організовують общак... Жартуємо, що знаходимося на фестивалі — у класній компанії, але без музики", — сказала співрозмовниця журналістів Дар'я, додавши, що в середньому кордон проходять близько 10-15 осіб на годину, тоді як провізія в імпровізованому таборі стрімко закінчується.

Тим часом заступник міністра внутрішніх справ Казахстану Марат Кожаєв повідомив журналістам, що за останні дні на територію держави з РФ в'їхали близько 100 тисяч осіб, і на сьогодні вже 65% з них виїхали в інші країни.

"Здебільшого в'їжджають законослухняні громадяни, доки мають ресурси на проживання. У разі вчинення ними правопорушення, звичайно, вживатимуть заходів... Якщо вони порушать міграційне законодавство, отже, їх видворять із країни", — цитують чиновника ЗМІ.

Також, за словами Кожаєва, до МВС Казахстану поки що не надходили списки оголошених у розшук ухильників від мобілізації з РФ.

Нагадаємо, за даними російських ЗМІ, багато авіакомпаній не можуть виконувати міжнародні рейси, оскільки прикордонники знімають пілотів із літаків прямо перед вильотом.

Раніше ми писали про те, як мобілізація вдарить російську економіку в умовах повномасштабної війни проти України.