Падіння ВВП та інфляція: як путінська мобілізація позначиться на економіці РФ

Економісти зазначають, що спад російської економіки спостерігатиметься протягом наступних п'яти років, а інфляція буде значно вищою за передбачувану.

Related video

Рішення президента РФ Володимира Путіна про проведення мобілізації, внаслідок якої буде призвано 300 000 осіб, серйозно вдарить по двох слабких місцях російської економіки. Нестача робочої сили в поєднанні з відпливом росіян, які залишають країну, щоб уникнути призову в армію, призведе до падіння ВВП і скоротить бюджет багатьох російських сімей. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Оглядачі пишуть, що мобілізація зірве з робочого місця приблизно кожного сотого активного працівника й замінити їх буде непросто, навіть на тлі відчутного безробіття в країні.

"Мобілізація — це сильний негативний шок для споживчих настроїв. Ми побачимо стратегію відмови від непотрібних покупок і глибоке падіння попиту", — зазначає економістка інвестиційної компанії "Ренесанс Капітал" Софія Донець.

За її прогнозами, це падіння відбувається на тлі 0,5% скорочення ВВП у Росії у 2022 році.

Крім того, падіння ВВП супроводжуватиме й інфляція, і незважаючи на те, що економіка країни витримала масштабні санкції, запроваджені США та їхніми союзниками у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, загальний економічний спад спостерігатиметься щонайменше протягом наступних п'яти років.

При цьому уряд Росії все ще очікує скорочення економіки приблизно на 3% цього року і на 1% наступного, але інфляція буде значно вищою за заплановану.

Підприємства борються за своїх фахівців

Багато компаній намагаються запобігти призову своїх співробітників в армію, оскільки ринок праці перебуває в напруженому стані. Керівники хочуть зберегти своїх цінних працівників на місцях. У зв'язку з цим Російська спілка промисловців і підприємців (РСПП) звернулася до уряду з проханням розширити перелік категорій громадян, які підлягають відстрочці від служби в армії, оскільки список не охоплює багато великих промислових галузей.

За словами економістки МДУ Наталії Зубаревич, більшість призовників, швидше за все, будуть із сільської місцевості, що вдарить по фермерському та будівельному секторах. Утім, під мобілізацію потрапили і співробітники підприємств високотехнологічного сектору, яким раніше казали, що їхніх працівників не призиватимуть.

Щоб впоратися з економічними проблемами, російський уряд обіцяє збільшити допомогу для сімей призовників, проте це суттєво не позначиться на загальній картині. На думку Зубаревич, у довгостроковій перспективі мобілізація і зростання кількості загиблих та поранених під час війни призведуть до скорочення і так невеликої когорти росіян у працездатному віці, що неодмінно позначиться на економічному потенціалі РФ.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Путін перед камерами заявив, що Росія справляється з "економічним бліцкригом" західних країн. За його словами, країні немає економічної кризи й усі важливі фінансові показники є стабільними.