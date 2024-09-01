"Говорили про "хохлов": росіяни у Парижі провокують українських паралімпійців (відео)

За словами президента Національного паралімпійського комітету України Валерія Сушкевича, він вже офіційно повідомив про інциденти очільника Міжнародного паралімпійського комітету, щоб росіянам зробили зауваження.

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Спортсмени з Росії провокували членів української збірної на Паралімпіаді-2024, яка 28 серпня розпочалась у Парижі. Про це телеканалу "Ми-Україна" повідомив президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич.

За словами Сушкевича, у Парижі вже було кілька дуже неприємних випадків. Росіяни намагаються образити українців двома способами:

перший варіант — хамовиті провокації. Коли росіяни йдуть поруч з українськими спортсменами і щось говорять про "хохлов";

другий варіант — коли росіяни показово та нібито "ласкаво" з акцентуванням кажуть російською "здравствуйтє".

"Обидва варіанти — мерзенні і викликають однозначну реакцію наших спортсменів. Єдине тут — не повестись на провокацію, бо буде дискваліфікація українського атлета", — сказав Сушкевич.

Він уточнив, що зустрівся з президентом Міжнародного паралімпійського комітету та офіційно повідомив йому про подібні провокації.

"Я про це говорив президенту Міжнародного паралімпійського комітету, що вони дограються. Ви їм зробіть зауваження, бо буде біда", — наголосив Сушкевич.

Зазначимо, що за підсумками трьох змагальних днів Україна посідає 20 сходинку у загальному медальному заліку. Українські спортсмени здобули одну золоту, дев'ять срібних та дев'ять бронзових медалей.

Медальний залік Фото: Скриншот

Нагадаємо, у другий день змагань, 30 серпня, на Паралімпійських іграх у Парижі збірна України виборола чотири медалі: одне золото та три срібні нагороди.