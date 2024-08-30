Паралімпіада 2024: перше золото для України та новий параліймпійський рекорд (фото)

За підсумками другого змагального дня Україна піднялась із 17 на 13 сходинку у загальному медальному заліку. Наразі за кількістю нагород лідирує Китай.

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У другий день змагань на Паралімпійських іграх у Парижі збірна України виборола чотири медалі: одне золото та три срібні нагороди. Про це повідомило "Суспільне".

Плавець Олександр Комаров став паралімпійським чемпіоном у плаванні на дистанції 100 метрів вільним стилем у класі S5. Цю відстань українець подолав за одну хвилину, сім секунд та 77 мілісекунд, у такий спосіб встановивши новий паралімпійський рекорд у цьому класі. У першій половині запливу Олександра випереджав представник Китаю Ціньчжан Гуо, проте зрештою Комарову вдалось його обігнати і китаєць посів другу сходинку.

Олександр Комаров Фото: REUTERS

Першу медаль у легкій атлетиці Україні приніс Владислав Білий. Він здобув "срібло" у метанні списа, жбурнувши його на відстань 52,86 метра.

"Зважаючи на те, скільки у мене травм було цього сезону, результат задовільний. Хоча можна було і краще", — зазначив Білий журналістам "Суспільного".

Владислав Білий Фото: Getty Images

Ще одне срібло у скарбничку української збірної поклала Ірина Пойда, яка вчора також посіла друга місце у плаванні на відстань 200 метрів вільним стилем. Сьогодні Ірина стала срібною призеркою на дистанції 100 метрів вільним стилем у класі S5.

Ірина Пойда Фото: REUTERS

Четверту нагороду для України здобула 24-річна бігунка Наталія Кобзар. Вона подолала дистанцію 200 метрів серед жінок у класі T37 за 27.43 секунди, у такий спосіб посівши друге місце. Перше та третє місце у цьому змаганні отримали представниці Китаю.

Наталія Кобзар Фото: З відкритих джерел

Отже, після другого змагального дня Україна має у своєму доробку вісім медалей: 1 — золота, 5 — срібних та 2 — бронзових. З таким результатом українська збірна підіймається на 4 сходинки і наразі посідає 13-е місце у загальному медальному заліку.

Медальний залік Фото: Скриншот

Нагадаємо, у перший змагальний день на Паралімпіаді-2024 у Парижі українська збірна завоювала чотири медалі.