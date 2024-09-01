Прыгунья Оксана Зубковская принесла Украине первое золото Паралимпиады-2024 в легкой атлетике

43-летняя украинская спортсменка стала победительницей уже пятых для себя Паралимпийских игр. Ко всему прочему, на Играх в Лондоне 2012 года она установила мировой рекорд

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Паралимпийская сборная Украины завоевала первую золотую медаль в Париже: Оксана Зубковская стала победительницей в соревнованиях по прыжкам в длину класса T12. Об этом сообщает "Суспільне".

43-летняя Зубковская выигрывала золотые медали в этой дисциплине, а также на четырех предыдущих Паралимпиадах. Ко всему прочем, на Паралимпиаде в Лондоне 2012 года она установила мировой рекорд, который до сих пор держится — 6,60 метра.

Как выступила Оксана Зубковская в Париже?

Украинская спортсменка Оксана Зубковская вышла в лидеры после первого прыжка на 5.64 метра. Уже со второй попытки она прыгнула на 11 см дальше соперниц и закрепила лидерство в промежуточном зачете — 5.75 м.

Прыгнуть на "золото" Оксане удалось с пятой попытки — 5.78 метра. Это личный рекорд текущего сезона для украинки. Конкурентка из Испании Сара Мартинес остановилась на отметке 5:40.

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Помимо золота Оксаны Зубковской в прыжках в длину, у украинской сборной также есть и серебро: Владимира Пономаренко (толкование ядра) и Владислава Белого (метание копья) и Натальи Кобзарь (забег на 200 м).

Также в толкании ядра бронзовую награду принес Роман Данилюк.

Напомним, что по итогам второго соревновательного дня Украина поднялась с 17 на 13 место в медальном зачете Паралимпиады. По количеству наград в лидерах идет Китай.

Также сообщалось, что россияне в Париже провоцируют украинских паралимпийцев. Президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич направил официальную жалобу главе Международного паралимпийского комитета.