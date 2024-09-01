Оксана Зубковська принесла Україні друге золото Паралімпіади-2024

43-річна українська спортсменка стала переможницею вже п'ятих для себе Паралімпійських ігор. До всього іншого, на Іграх у Лондоні 2012 року вона встановила світовий рекорд

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Паралімпійська збірна України в Парижі виборола золоту медаль у легкій атлетиці, яка стала вже другою в загальнокомандному заліку. Оксана Зубковська перемогла у змаганнях зі стрибків у довжину класу T12. Про це повідомляє "Суспільне".

43-річна Зубковська вигравала золоті медалі в цій дисципліні, а також на чотирьох попередніх Паралімпіадах. До всього іншого, на Паралімпіаді в Лондоні 2012 року вона встановила світовий рекорд, який досі тримається — 6,60 метра.

Як виступила Оксана Зубковська в Парижі?

Українська спортсменка Оксана Зубковська вийшла в лідери після першого стрибка на 5.64 метра. Уже з другої спроби вона стрибнула на 11 см далі за суперниць і закріпила лідерство в проміжному заліку — 5.75 м.

Стрибнути на "золото" Оксані вдалося з п'ятої спроби — 5.78 метра. Це особистий рекорд поточного сезону для українки. Конкурентка з Іспанії Сара Мартінес зупинилася на позначці 5:40.

Паралімпіада-2024: медалі України в легкій атлетиці

Крім золота Оксани Зубковської у стрибках у довжину, в української збірної також є і срібло: Володимира Пономаренка (тлумачення ядра) та Владислава Білого (метання списа) і Наталії Кобзар (забіг на 200 м).

У штовханні ядра бронзову нагороду приніс Роман Данилюк.

Нагадаємо, що за підсумками другого змагального дня Україна піднялася з 17 на 13 місце в медальному заліку Паралімпіади. За кількістю нагород у лідерах іде Китай.

Також повідомлялося, що росіяни в Парижі провокують українських паралімпійців. Президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич направив офіційну скаргу голові Міжнародного паралімпійського комітету.