Вже десять золотих медалей. Зубковська і Полянський — чемпіони Паралімпіади-2020

Збірна України йде на 5-му місці в загальнокомандному заліку на Паралімпіаді в Токіо і вже виграла більше медалей, ніж Олімпійська збірна.

Українські спортсмени продовжують завойовувати нові медалі на Паралімпіаді-2020.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Сьогодні золото вдалося виграти двом українським атлетам — Оксана Зубковська принесла Україні золото в стрибках в довжину, а Роман Полянський переміг в одиночній академічного веслування.

Зубковська стрибнула на 5,54 м, що виявилося кращим результатом серед усіх спортсменів на Паралімпіаді в Токіо. Роман Полянський фінішував з часом 9: 49,78, випередивши на 12,04 суперника, який виграв срібло Еріка Хоррі з Австралії. Третім фінішував бразилець Рене Кампос.

Всього українська Паралімпійська збірна виграла на даний момент вже 36 комплектів нагород, серед яких завойовано десять золотих нагород, 17 срібних і 9 бронзових.

Збірна України йде на 5-му місці в загальнокомандному заліку на Паралімпіаді в Токіо.

Вчора, 28 серпня, збірна України виграла три золоті нагороди за день і все три — в плаванні. Єлизавета Мерешко виграла золото в плаванні на 100 метрів брасом у класі S5.

Денис Дубров приніс золото в запливі на 200 метрів комплексним плаванням, а Михайло Сербін — в запливі на 100 метрів на спині в класі S11. До слова, в цьому ж запливі українці виграли і срібло — це вдалося зробити Віктору Смирнову, тому на п'єдестал піднялися відразу два українця.

До цього ще двоє українців Євген Богодайко і Максим Кріпак виграли золото в плаванні.

А в копьеметание українець Владислав Білий не тільки виграв золото, а й встановив світовий рекорд — йому вдалося метнути спис на 55 з половиною метрів.

Збірна України по Паралімпіаді вже виграла більше медалей, ніж Олімпійська збірна.