Три золота за день: українські плавці продовжують завойовувати медалі на Паралімпіаді (фото)

Завдяки отриманим нагородам Україна закріпилася на 5 місці в загальному заліку. Всього на нашому рахунку 34 медалі, а 8 з них — золоті.

Українські спортсмени Єлизавета Мерешко, Михайло Сербін і Денис Дубров принесли золото Україні на Паралімпіаді в Токіо. Про це повідомляється на сторінці Паралімпіади в Twitter.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Єлизавета Мерешко виборола вже третю медаль на Паралімпіаді. Сьогодні, 28 серпня вона посіла перше місце в плаванні на дистанції 100 метрів брасом у класі S5. Вона завершила заплив за 1: 40,59 хвилини. Британська спортсменка, яка зайняла 2 місце, відстала від української спортсменки на 1,63 секунди.

[ + – ] Результати в 100-метрівці Фото: Скриншот

Денис Дубров зайняв перше місце в запливі на 200 метрів з комплексного плавання. Він проплив дистанцію за 2.20,96 хвилини. Друге і третє місце виявилося за китайськими плавцями. Ху Хайяйо не вистачило 0,10 секунди, щоб обігнати українця.

[ + – ] Результати в 200-метрівці Фото: Скриншот

Михайло Сербін завоював золото в запливі на 100 метрів на спині в класі S11. Він показав результат 1.08,63 хвилини. Срібло в цьому запливі також отримав українець Віктор Смирнов, який показав результат на 0,73 секунди гірше.

Фото: Скриншот

Скільки медалей в України на Паралімпіаді

За сьогодні наша збірна виборола 11 медалей. Завдяки цьому наша країна знаходиться на 5 місці в медальному заліку Паралімпіади в Токіо:

Золото — 8 медалей

Срібло — 17 медалей

Бронза — 9 медалей.

Нагадаємо, українські плавці здобули дві золоті медалі на Паралімпіаді. Євген Богодайко і Максим Кріпак стали кращими в 100-метрівці брасом і вільним стилем. У метанні списа український легкоатлет встановив світовий рекорд, метнувши його на 55,34 метра.