Три золота за день: украинские пловцы продолжают завоевывать медали на Паралимпиаде (фото)

Благодаря полученным сегодня наградам Украина закрепилась на 5 месте в общем зачете. Всего на нашем счету 34 медали, а 8 из них – золотые.

Украинские спортсмены Елизавета Мерешко, Михаил Сербин и Денис Дубров принесли золото Украине на Паралимпиаде в Токио. Об этом сообщается на странице Паралимпиады в Twitter.

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Елизавета Мерешко выборола уже третью медаль на Паралимпиаде. Сегодня, 28 августа она заняла первое место в плавании на дистанции 100 метров брасом в классе S5. Она завершила заплыв за 1:40,59 минут. Британская спортсменка, которая заняла 2 место, отстала от украинской спортсменки на 1,63 секунды.

[ + – ] Результаты в 100-метровке Фото: Скриншот

Денис Дубров занял первое место в заплыве на 200 метров по комплексному плаванию. Он проплыл дистанцию за 2.20,96 минут. Второе и третье место оказалось за китайскими пловцами. Ху Хайяйо не хватило 0,10 секунды, чтобы обогнать украинца.

[ + – ] Результаты в 200-метровке Фото: Скриншот

Михаил Сербин завоевал золото в заплыве на 100 метров на спине в классе S11. Он показал результат 1.08,63 минуты. Серебро в этом заплыве также получил украинец Виктор Смирнов, показавший результат на 0,73 секунды хуже.

Фото: Скриншот

Сколько медалей у Украины на Паралимпиаде

За сегодня Украина завоевала 11 медалей. Благодаря этому наша страна находится на 5 месте в медальном зачете Паралимпиады в Токио:

Золото — 8 медалей

Серебро — 17 медалей

Бронза — 9 медалей.

Напомним, украинские пловцы завоевали две золотые медали на Паралимпиаде. Евгений Богодайко и Максим Крипак стали лучшими в 100-метровке брасом и вольным стиле. В метании копья украинский легкоатлет установил мировой рекорд, метнув его на 55,34 метра.