Украина разрывает контракт на поставку индийских вакцин, — Ляшко

Предоплату Украине обещают вернуть. При этом Novavax, которая должна была поставить 10 млн доз вакцин, не прошла регистрацию даже в Индии.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Serum Institute India не выполнил свою часть контракта, поставив 500 тысяч вакцин из 11,5 млн. Об этом сообщает РБК-Украина, которые были на встрече с министром.

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По словам Ляшко, контракт предусматривал поставку 10 млн доз Novavax и 1,5 млн доз CoviShield. Поэтому посредник Crown Agents сейчас ведет переговоры о разрыве контракта. Предоплату за 2 млн доз вакцины украинской стороне должны вернуть.

"Вакцина от Novavax еще не зарегистрирована нигде в мире. Мы понимаем, что после внутренней регистрации пройдет еще время, то есть до конца года он (препарат — Фокус) может еще не получит преквалификацию ВОЗ. На него не смогут выдать международное свидетельство о вакцинации. Даже если его привезут, очень мало людей захотят вакцинироваться этим препаратом", — рассказал министр.

Напомним, в апреле индийский производитель вакцины заявлял, что экспорт прививок задерживается на 5-6 месяцев из-за пандемии в Индии и нехватке сырья.

Ранее тогдашний глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что, что Serum Institute поставит в Украину 5 млн доз вакцины от коронавируса Novavax. Общий объем этой вакцины, который ожидается в Украине, составляет 15 млн доз. Первые поставки были запланированы на июль 2021 года.