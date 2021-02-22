Украина дополнительно получит 5 млн доз вакцины от коронавируса Novavax, – Степанов

Общий объем вакцины Novavax, который ожидается в Украине, составляет 15 млн доз. Первые поставки запланированы на июль 2021.

Индийская компания Serum Institute дополнительно поставит в Украину 5 млн доз вакцины от коронавируса Novavax, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Успешно завершили переговоры об увеличении поставок в Украину американской вакцины Novavax. Нам подтвердили возможность поставки дополнительных 5 млн доз. Утвердим договоренность подписанием договора", – написал он в Facebook.

Таким образом общий объем вакцины Novavax, который ожидается в Украине, составляет 15 млн доз. Первые поставки запланированы на июль 2021 года.

Сообщалось, что поставки вакцин из Индии сейчас ожидают десятки стран. Исполнительный директор Serum Institute написал 21 февраля, что экспортные поставки могут быть отложены, потому что вакцина была направлена на удовлетворение внутренних потребностей страны.

[ + – ] Адар Пунавалла, руководитель Serum Institute

По оценкам, Индия производит три пятых мирового объема всех вакцин. Serum Institute является там крупнейшим производителем. По лицензии он производит вакцины от коронавируса, разработанные AstraZeneca и Novavax. Компания может поставлять эти вакцины для внутреннего потребления, а также в страны с низким и средним уровнем доходов населения.

Напомним, Степанов 19 февраля улетал в Индию договариваться о поставках вакцины в Украину. Главный санитарный врач Украины Олег Ляшко назвал 7 областей, куда вакцина поедет первой.