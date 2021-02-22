Україна додатково отримає 5 млн доз вакцини від коронавірусу Novavax, — Степанов
Загальний обсяг вакцини Novavax, який очікується в Україні, становить 15 млн доз. Перші поставки заплановані на липень 2021.
Індійська компанія Serum Institute додатково поставить в Україну 5 млн доз вакцини від коронавірусу Novavax, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Успішно завершили переговори про збільшення поставок в Україну американської вакцини Novavax. Нам підтвердили можливість поставки додаткових 5 млн доз. Затвердимо домовленість підписанням договору", — написав він у Facebook.
Таким чином загальний обсяг вакцини Novavax, який очікується в Україні, становить 15 млн доз. Перші поставки заплановані на липень 2021 року.
Повідомлялося, що поставки вакцин з Індії зараз очікують десятки країн. Виконавчий директор Serum Institute написав 21 лютого, що експортні поставки можуть бути відкладені, тому що вакцина була спрямована на задоволення внутрішніх потреб країни.
За оцінками, Індія виробляє три п'ятих світового обсягу всіх вакцин. Serum Institute є там найбільшим виробником. За ліцензією він виробляє вакцини від коронавірусу, розроблені AstraZeneca та Novavax. Компанія може постачати ці вакцини для внутрішнього споживання, а також у країни з низьким і середнім рівнем доходів населення.
Нагадаємо, Степанов 19 лютого відлітав до Індії домовлятися про постачання вакцини в Україну. Головний санітарний лікар України Олег Ляшко назвав 7 областей, куди вакцина поїде першою.