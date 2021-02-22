Україна додатково отримає 5 млн доз вакцини від коронавірусу Novavax, — Степанов

Загальний обсяг вакцини Novavax, який очікується в Україні, становить 15 млн доз. Перші поставки заплановані на липень 2021.

Індійська компанія Serum Institute додатково поставить в Україну 5 млн доз вакцини від коронавірусу Novavax, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Успішно завершили переговори про збільшення поставок в Україну американської вакцини Novavax. Нам підтвердили можливість поставки додаткових 5 млн доз. Затвердимо домовленість підписанням договору", — написав він у Facebook.

Таким чином загальний обсяг вакцини Novavax, який очікується в Україні, становить 15 млн доз. Перші поставки заплановані на липень 2021 року.

Повідомлялося, що поставки вакцин з Індії зараз очікують десятки країн. Виконавчий директор Serum Institute написав 21 лютого, що експортні поставки можуть бути відкладені, тому що вакцина була спрямована на задоволення внутрішніх потреб країни.

[ + – ] Адар Пунавалла, керівник Serum Institute

За оцінками, Індія виробляє три п'ятих світового обсягу всіх вакцин. Serum Institute є там найбільшим виробником. За ліцензією він виробляє вакцини від коронавірусу, розроблені AstraZeneca та Novavax. Компанія може постачати ці вакцини для внутрішнього споживання, а також у країни з низьким і середнім рівнем доходів населення.

Нагадаємо, Степанов 19 лютого відлітав до Індії домовлятися про постачання вакцини в Україну. Головний санітарний лікар України Олег Ляшко назвав 7 областей, куди вакцина поїде першою.