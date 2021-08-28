Україна розриває контракт на поставку індійських вакцин, — Ляшко

Гроші за передоплату Україні обіцяють повернути. При цьому Novavax, яка повинна була доставити 10 млн доз вакцин, не пройшла реєстрацію навіть в Індії.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Serum Institute India не виконав свою частину контракту, поставивши 500 тисяч вакцин з 11,5 млн. Про це повідомляє РБК-Україна, які були на зустрічі з міністром.

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За словами Ляшка, контракт передбачав постачання 10 млн доз Novavax і 1,5 млн доз CoviShield. Тому посередник Crown Agents зараз веде переговори про розрив контракту. Передоплату за 2 млн доз вакцини українській стороні повинні повернути.

"Вакцина від Novavax ще не зареєстрована ніде у світі. Ми розуміємо, що після внутрішньої реєстрації пройде ще час, тобто до кінця року він (препарат — Фокус) може ще не отримає прекваліфікацію ВООЗ. На нього не зможуть видати міжнародне свідоцтво про вакцинацію. навіть якщо його привезуть, дуже мало людей захочуть вакцинуватися цим препаратом ", — розповів міністр.

Нагадаємо, у квітні індійський виробник вакцини заявляв, що експорт щеплень затримується на 5-6 місяців через пандемію в Індії та нестачу сировини.

Раніше тодішній глава МОЗ Максим Степанов заявляв, що, що Serum Institute поставить в Україну 5 млн доз вакцини від коронавірусу Novavax. Загальний обсяг цієї вакцини, який очікується в Україні, становить 15 млн доз. Перші постачання були заплановані на липень 2021 року.