Паралимпиада-2020: украинец установил рекорд Европы в метании копья

Легкоатлет Владислав Белый завоевал на соревнованиях серебряную медаль, метнув копье на 55 с лишним метров.

На Паралимпийских играх-2020, проходящих в столице Японии Токио, Украина завоевала еще одну медаль на соревнованиях в метании копья, сообщает в пятницу, 27 августа Sport.ua.

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Украинский спортсмен Владислав Белый завоевал серебряную медаль, показав результат 55.34 метра. При этом спортсмен установил рекорд Европы в данном виде спорта.

Другой легкоатлет из Украины Александр Дорошенко занял пятое место в метании копья с результатом 54.07 метра.

Олимпийским чемпионом в этом году стал Хосе Лемос Ривас из Колумбии с результатом 60.31 (новый мировой рекорд).

[ + – ] Результаты соревнования

Суммарно Украина на Паралимпиаде-2020 выиграла уже больше медалей, чем национальная команда на Олимпийских играх: в активе наших паралимпийцев уже 21 медаль после трех соревновательных дней.

Напомним, в среду, 25 августа Украина завоевала первую медаль на Паралимпиаде-2020: харьковчанка Евгения Бреус выиграла бронзу в соревнованиях по фехтованию.

В тот же день украинские спортсмены выиграли еще семь медалей. Украинцы участвовали в соревнованиях по фехтованию на колясках и плаванию в разных дисциплинах.

Перед стартом Паралимпиады в Токио состоялись акции протеста: местные жители возмущены проведением крупного мероприятия в городе, когда изо дня в день увеличивается количество заразившихся коронавирусом. Активисты требовали отменить Паралимпиаду и сосредоточить все усилия на борьбе с коронавирусом, а также увеличить количество мест в больницах.

Отметим, Паралимпийские игры 2020 проходят в Токио с 24 августа по 5 сентября. Украину в 15 видах спорта представляют 143 спортсмена.