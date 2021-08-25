Украина выиграла первую медаль на Паралимпиаде-2020

Харьковчанка Евгения Бреус, выступающая в фехтовании категории "А" на коляске, открыла счет медалям Украины на Паралимпийских играх

Харьковчанка Евгения Бреус выиграла бронзовую медаль в соревнованиях по фехтованию на Паралимпийских играх в Токио.

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38-летняя спортсменка, выступающая в индивидуальных соревнованиях категории"А", в решающем поединке одержала победу над представительницей Венгрии Евой Андреа Хаймаси. Украинке удалось повести в счете 8:5 и удержать это преимущество. В последствии, перевес Бреус над соперницей вырос до 4 пунктов, а затем и до пяти. Финальный счет — 15:10 в пользу украинской спортсменки.

В полуфинале украинка проиграла представительнице Китая Биан Джинг со счетом 3:5.

Отметим, что для Евгении Бреус это вторая бронзовая медаль Паралимпиады: ей уже удавалось достичь такого успеха в 2016-м году в Рио-Де-Жанейро. Благодаря этому достижению, спортсменка была награждена Орденом Княгини Ольги III ст.

Паралимпийские Игры в Токио начались 24 августа и продлятся до 5 сентября. Украину представляют 143 спортсмена в 15 видах спорта.

Накануне в столице Японии состоялись протесты против Паралимпиады. Митингующие требовали отменить соревнования из-за растущего числа заболевших коронавирусом. В Токио недавно был зафиксирован шестимесячный максимум новых случаев заболевания Covid, и город находится в чрезвычайном положении из-за вируса. При этом, соревнования проходят без зрителей.

На предыдущей Паралимпиаде в Рио-Де-Жанейро украинские спортсмены выиграли 117 медалей: из них 41 золотая, 37 серебряных и 39 бронзовых. Это было лучшее выступление Украины на Паралимпиаде в истории, до этого лучшим показателем были 84 медали на Паралимпийских играх в Лондоне.