Україна виграла першу медаль на Паралімпіаді-2020

Харків'янка Євгенія Бреус, яка виступає у фехтуванні категорії "А" на візку, відкрила рахунок медалям України на Паралімпійських іграх.

Харків'янка Євгенія Бреус виграла бронзову медаль у змаганнях із фехтування на Паралімпійських іграх у Токіо.

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38-річна спортсменка, яка виступає в індивідуальних змаганнях категорії "А", у вирішальному поєдинку здобула перемогу над представницею Угорщини Євою Андреа Хаймасі. Українці вдалося повести в рахунку 8:5 та утримати цю перевагу. Надалі, перевага Бреус над суперницею зросла до 4 пунктів, а потім і до п'яти. Фінальний рахунок — 15:10 на користь української спортсменки.

У півфіналі українка програла представниці Китаю Біан Джинг із рахунком 3:5.

Зазначимо, що для Євгенії Бреус це друга бронзова медаль Паралімпіади: їй уже вдавалося досягти такого успіху в 2016-му році в Ріо-Де-Жанейро. Завдяки цьому досягненню, спортсменка була нагороджена Орденом Княгині Ольги III ст.

Паралімпійські Ігри в Токіо почалися 24 серпня і триватимуть до 5 вересня. Україну представляють 143 спортсмени в 15 видах спорту.

Напередодні в столиці Японії відбулися протести проти Паралімпіади. Мітингувальники вимагали скасувати змагання через підвищену кількість хворих коронавірусом. У Токіо нещодавно був зафіксований шестимісячний максимум нових випадків захворювання Covid, і місто знаходиться в надзвичайному стані через вірус. При цьому, змагання проходять без глядачів.

На попередній Паралімпіаді в Ріо-Де-Жанейро українські спортсмени виграли 117 медалей: з них 41 золота, 37 срібних і 39 бронзових. Це був найкращий виступ України на Паралімпіаді в історії, до цього найкращим показником були 84 медалі на Паралімпійських іграх у Лондоні.