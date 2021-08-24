У Токіо протестують проти Паралімпійських ігор: активісти вимагають скасувати змагання (відео)

Причиною різкого обурення жителів Токіо стало суттєве погіршення епідеміологічної ситуації в місті

У столиці Японії відбулися протести проти Паралімпійських ігор, повідомляє агентство Ruptly.

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Сьогодні, в день відкриття Паралімпіади-2021 у Олімпійського стадіону в Токіо активісти зіткнулися з поліцією. Громадяни Токіо вимагають перенесення змагань, оскільки побоюються, що це може суттєво погіршити і без того важку ситуацію із зараженням коронавірусом в місті.

Ігри, які будуть проводитися в основному без глядачів і проти яких виступають в Японії, відбуваються на рік пізніше запланованого терміну через різке зростання числа випадків коронавірусу. У Токіо недавно був зафіксований шестимісячний максимум нових випадків захворювання Covid, і місто знаходиться в надзвичайний стан через вірус.

[ + – ] Протести проти Паралімпійських ігор в Токіо Фото: Getty Images

Протестувальники під стадіоном озвучили свої вимоги. За їхніми словами, влада Токіо повинна спочатку подбати про безпеку своїх громадян, а вже потім проводити масові заходи, нехай навіть і без глядачів.

"Зараз необхідно терміново відкрити лікарню, госпіталізувати людей, які не були госпіталізовані, і повторити ретельні тести ПЦР. Зараз не той час, коли такі ресурси повинні використовуватися для олімпійських та паралімпійських спортсменів", сказав Хіроші Тошіно, один з учасників протесту

За даними Університету Джона Хопкінса, з початку пандемії в Токіо було зареєстровано більш як 297 000 випадків коронавируса, з яких 2358 завершилися летальним результатом.

Крім того, організатори Паралімпіади дозволяють бути присутнім на змаганнях дітям. Це також обурює протестувальників

"Чому діти повинні бути єдиними, кому дозволено дивитися ігри? Чому ми повинні дозволяти їм дивитися? Я взагалі цього не розумію і думаю, що це те ж саме, що і біологічний експеримент над дітьми", — сказав Кай Кояма, ще один з учасників протесту .

Нагадаємо, що Паралімпійські ігри пройдуть в Токіо з 24 серпня по 5 вересня. Україна на цих змаганнях представлять 143 спортсмена в 15 видах спорту.