В Токио протестуют против Паралимпийских игр: активисты требуют отменить соревнования (видео)

Причиной резкого возмущения жителей Токио стало существенное ухудшение эпидемиологической ситуации в городе

В столице Японии состоялись протесты против Паралимпийских игр, сообщает агентство Ruptly.

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Сегодня, в день открытия Паралимпиады-2021 у Олимпийского стадиона в Токио активисты столкнулись с полицией. Граждане Токио требуют переноса соревнований, поскольку опасаются, что это может существенно ухудшить и без того тяжелую ситуацию с заражением коронавирусом в городе.

Игры, которые будут проводиться в основном без зрителей и против которых выступят многие в Японии, состоятся на год позже запланированного срока из-за резкого роста числа случаев коронавируса. В Токио недавно был зафиксирован шестимесячный максимум новых случаев заболевания Covid, и город находится в чрезвычайном положении из-за вируса.

[ + – ] Протесты против Паралимпийских игр в Токио Фото: Getty Images

Протестующие под стадионом озвучили свои требования. По их словам, власти Токио должны сначала позаботиться о безопасности своих граждан, а уже затем проводить массовые мероприятия, пусть даже и без зрителей.

"Сейчас необходимо срочно открыть больницу, госпитализировать людей, которые не были госпитализированы, и повторить тщательные тесты ПЦР. Сейчас не то время, когда такие ресурсы должны использоваться для олимпийских и паралимпийских спортсменов", сказал Хироши Тошино, один из протестующих

По данным Университета Джона Хопкинса, с начала пандемии в Токио было зарегистрировано более 297 000 случаев коронавируса, из которых 2358 завершились летальным исходом.

Кроме того, организаторы Паралимпиады разрешают присутствовать на соревнованиях детям. Это также возмущает протестующих.

"Почему дети должны быть единственными, кому разрешено смотреть игры? Почему мы должны позволять им смотреть? Я вообще этого не понимаю и думаю, что это то же самое, что и биологический эксперимент над детьми", — сказал Кай Кояма, еще один из протестующих.

Напомним, что Паралимпийские игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября. Украину на этих соревнованиях представят 143 спортсмена в 15 видах спорта.