Резкий старт: сборная Украины выиграла 8 медалей в первый день Паралимпиады

Украинские спортсмены в Токио выиграли 1 золотую, 5 серебряных и 2 бронзовых медали в стартовый день Паралимпийских игр

Паралимпийская сборная Украины удачно стартовала на Играх в Токио.

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В первый соревновательный день Паралимпиады-2020 украинцы участвовали в соревнованиях по фехтованию на колясках и плаванию в разных дисциплинах.

Золотую медаль нашей стране принесла Елизавета Мерешко, которая показала лучший результат в заплыве на 50 метров вольным стилем. 29-летняя спортсменка из Херсона не только опередила всех соперниц, но и установила паралимпийский рекорд — 33.11 секунд. В этом же заплыве Украина выиграла и бронзовую медаль: Анна Гонтар пришла к финишу с показателем 33.40. Третья представительница нашей страны Виктория Савцова финишировала с пятым результатом.

Среди других успехов наших пловцов — серебро 31-летнего Антона Коля. Он уступил сопернику лишь 0.25 секунды на 100-метровке в классе S1 (спортсмены с врожденным поражением опорно-двигательного аппарата).

Еще двое спортсменов в плавании завоевали серебряные медали: Алексей Вирченко показал второй результат на дистанции 100 метров баттерфляем, а Максим Крипак — на дистанции 50 метров вольным стилем.

Три медали в копилку Украины принесли спортсмены, которые выступают в фехтовании на коляске. Харьковчанка Евгения Бреус выиграла бронзу в категории "А", а Елена Федота проиграла в финале и получила серебряную награду в категории "В". У мужчин удачно выступил Артем Манько, завоевавший серебро в категории "А".

[ + – ] Все медали Украины в первый день Паралимпийских игр

В медальном зачете после первого соревновательного дня Украина занимает пятое место, уступая командам Италии, ROC, Китая и Австралии.

Напомним, что Паралимпийские игры 2020 проходят в Токио с 24 августа по 5 сентября. Украину представляют 143 спортсмена в 15 видах спорта.