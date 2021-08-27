Паралімпіада-2020: українець встановив рекорд Європи в метанні списа

Легкоатлет Владислав Білий завоював на змаганнях срібну медаль, метнувши спис на 55 із гаком метрів.

На Паралімпійських іграх-2020 року, що проходять в столиці Японії Токіо, Україна завоювала ще одну медаль на змаганнях у метанні списа, повідомляє в п'ятницю, 27 серпня, Sport.ua.

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Український спортсмен Владислав Білий завоював срібну медаль, показавши результат 55.34 метри. При цьому спортсмен встановив рекорд Європи в цьому виді спорту.

Інший легкоатлет з України Олександр Дорошенко посів п'яте місце в метанні списа з результатом 54.07 метрів.

Олімпійським чемпіоном у цьому році став Хосе Лемос Рівас із Колумбії з результатом 60.31 (новий світовий рекорд).

[ + – ] результати змагання

Сумарно Україна на Паралімпіаді-2020 виграла вже більше медалей, ніж національна команда на Олімпійських іграх: в активі наших паралімпійців уже 21 медаль після трьох змагальних днів.

Нагадаємо, в середу, 25 серпня Україна завоювала першу медаль на Паралімпіаді-2020: харків'янка Євгенія Бреус виграла бронзу в змаганнях із фехтування.

Того ж дня українські спортсмени виграли ще сім медалей. Українці брали участь у змаганнях із фехтування на візках і плавання в різних дисциплінах.

Перед стартом Паралімпіади в Токіо відбулися акції протесту: місцеві жителі обурені проведенням великого заходу в місті, коли день у день збільшується кількість тих, хто заразилися коронавірусом. Активісти вимагали скасувати Паралімпіаду і зосередити всі зусилля на боротьбі з коронавірусом, а також збільшити кількість місць у лікарнях.

Зазначимо, Паралімпійські ігри 2020 проходять в Токіо з 24 серпня по 5 вересня. Україну в 15 видах спорту представляють 143 спортсмени.