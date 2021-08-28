Украинские пловцы завоевали еще две золотые медали на Паралимпиаде (фото)

Для Евгения Богодайко это уже шестая медаль Паралимпиады, а Максим Крипак своим заплывом побил мировой рекорд.

Украинский пловец Максим Крипак и Евгений Богодайко выбороли золотые медали в плавании на 100 метров брасом и 100 метров вольным стилем соответственно. Об этом сообщается на странице Паралимпийских игр в Twitter.

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Евгений Бойдако принес Украине 4-ю золотую медаль в общий зачет. Это уже шестая медаль Паралимпиады для пловца, в 2012 и 2016 годах он занимал первые места на 100 метрах брасом.

На нынешних играх сто метров украинский паралимпиец проплыл за 1 минуту 20,13 секунд. Колумбийский спортсмен отстал от украинского на 0,06 секунд.

[ + – ] Результаты в 100 метрах брасом Фото: скриншот

Максим Крипак при этом установил мировой рекорд, проплыв 100 метров свободным стилем в классе S10 за 50,64 секунды. Его золотая медаль стала пятой для Украины. Отрыв от 2 места составил 0,73 секунды. Для Максима Крипака это уже вторая медаль на нынешних играх. 25 августа он выборол серебро в заплыве на 50 метров в классе S10.

[ + – ] Результаты в 100-метровке свободным стилем в классе S10 Фото: Скриншот

Напомним, за три дня Паралимпиады украинские спортсмены выиграли 22 медали. При этом в метании копья украинский легкоатлет установил мировой рекорд, метнув его на 55,34 метра.