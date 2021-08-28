Українські плавці здобули ще дві золоті медалі на Паралімпіаді (фото)

Для Євгена Богодайко це вже шоста медаль Паралімпіади, а Максим Кріпак своїм запливом побив світовий рекорд.

Український плавець Максим Кріпак і Євген Богодайко вибороли золоті медалі в плаванні на 100 метрів брасом і 100 метрів вільним стилем відповідно. Про це повідомляється на сторінці Паралімпійських ігор в Twitter.

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Євген Бойдако приніс Україні 4-у золоту медаль в загальний залік. Це вже шоста медаль Паралімпіади для плавця, у 2012 і 2016 роках він займав перші місця на 100 метрах брасом.

На нинішніх іграх сто метрів український паралімпієць проплив за 1 хвилину 20,13 секунди. Колумбійський спортсмен відстав від українського на 0,06 секунди.

[ + – ] Результати в 100 метрах брасом Фото: скриншот

Максим Кріпак при цьому встановив світовий рекорд, пропливши 100 метрів вільним стилем у класі S10 за 50,64 секунди. Його золота медаль стала п'ятою для України. Відрив від 2 місця склав 0,73 секунди. Для Максима Крипака це вже друга медаль на нинішніх іграх. 25 серпня він виборов срібло в запливі на 50 метрів в класі S10.

[ + – ] Результати в 100-метрівці вільним стилем у класі S10 Фото: Скриншот

Нагадаємо, за три дні Паралімпіади українські спортсмени виграли 22 медалі. При цьому в метанні списа український легкоатлет встановив світовий рекорд, метнувши його на 55,34 метра.