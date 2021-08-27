Краще, ніж на Олімпіаді: українські спортсмени виграли 22 медалі за три дні Паралімпіади

Третій змагальний день Паралімпійських ігор приніс Україні 13 медалей, серед яких дві золотих

На Паралімпійських іграх у Токіо завершився третій змагальний день.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Українські спортсмени після невдалого дня напередодні зуміли виграти відразу 13 різних нагород. Це більше, ніж у стартовий день, коли наші паралімпійці виграли 8 медалей.

Золоті медалі Україні сьогодні принесли паверліфтерка Мар'яна Шевчук, яка у ваговій категорії до 55 кілограмів зуміла підняти вагу 125 кілограмів. Друге золото Україні принесла Ганна Стеценко, якій вдалося здобути перемогу в запливі на 400 метрів вільним стилем.

Срібні медалі для нашої країни принесли легкоатлет Владислав Білий (метання списа), Сергій Кліпперт (плавання, 100 метрів, спина), Кирило Гаращенко (плавання, 400 метрів, вільний стиль), Андрій Трусов (плавання, комплексний стиль, 200 метрів), Катерина Денисенко (плавання, 100 метрів, спина), Анастасія Москаленко (метання булави), збірна України з фехтування (командна шпага).

Бронзові медалі виграли Юлія Павленко (стрибки в довжину), Юлія Іваницька (дзюдо), Наталя Ніколайчик (дзюдо), Єгор Дементьєв (велотрек).

Нагадаємо, днем раніше українці виграли лише одну нагороду — це Єлизавета Мерешко до золота в перший день додала ще й срібну нагороду.

У загальному медальному заліку Україна посідає 9 місце. Сумарно в активі нашої збірної 22 медалі: 3 золотих, 13 срібних і 6 бронзових.

Раніше Фокус повідомляв, що український легкоатлет-паралімпієць встановив новий рекорд Європи в метанні списа. Йому вдався кидок на більш ніж 55 метрів.

Паралімпіада в Токіо стартувала 24 серпня і триватиме до 5 вересня. Україну представляють 143 спортсмени в 15 видах спорту.