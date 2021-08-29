Уже десять золотых медалей. Зубковская и Полянский – чемпионы Паралимпиады-2020

Сборная Украины идет на 5-м месте в общекомандном зачете на Паралимпиаде в Токио и уже выиграла больше медалей, чем Олимпийская сборная.

Украинские спортсмены продолжают завоевывать новые медали на Паралимпиаде-2020.

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Сегодня золото удалось выиграть двум украинским атлетам – Оксана Зубковская принесла Украине золото в прыжках в длину, а Роман Полянский победил в одиночной академической гребле.

Зубковская прыгнула на 5,54 м, что оказалось лучшим результатом среди всех спортсменов на Паралимпиаде в Токио. Роман Полянский финишировал со временем 9:49,78, опередив на 12,04 соперника, выигравшего серебро Эрика Хорре из Австралии. Третьим финишировал бразилец Рене Кампос.

Всего украинская Паралимпийская сборная выиграла на данный момент уже 36 комплектов наград, среди которых завоевано десять золотых наград, 17 серебряных и 9 бронзовых.

Сборная Украины идет на 5-м месте в общекомандном зачете на Паралимпиаде в Токио.

Вчера, 28 августа, сборная Украины выиграла три золотые награды за день и все три – в плавании. Елизавета Мерешко выиграла золото в плавании на 100 метров брасом в классе S5.

Денис Дубров принес золото в заплыве на 200 метров комплексным плаванием, а Михаил Сербин – в заплыве на 100 метров на спине в классе S11. К слову, в этом же заплыве украинцы выиграли и серебро – это удалось сделать Виктору Смирнову, поэтому на пьедестал поднялись сразу два украинца.

До этого еще двое украинцев Евгений Богодайко и Максим Крипак выиграли золото в плавании.

А в копьеметании украинец Владислав Белый не только выиграл золото, но и установил мировой рекорд – ему удалось метнуть копье на 55 с половиной метров.

Сборная Украины по Паралимпиаде уже выиграла больше медалей, чем Олимпийская сборная.