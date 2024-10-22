Жінка подала в суд на сусідів через півня: що трапилось

Позивачка поскаржилась спочатку мерії, а пізніше й суду, що їй заважає сусідський птах. Схожий випадок закінчився тим, що 70-річного власника зобов’язали покласти кукуріканню край.

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Мешканці міста Бургуен-Жальє у Франції мають з’явитись у сусіді через скаргу сусідки на їхнього півня Рікко. Про це 21 жовтня повідомили у виданні Oddity Central.

Засідання призначене на січень. Незадоволена жінка заявила, що через Рікко має труднощі з концентрацією та втому слуху, а також недосипає. Їй заважає кукурікання пернатого, мовляв, галас не стихає ні вдень, ні вночі.

Власники 5-річного птаха з претензією не згодні. Вони пояснили, що дверима курника керує автоматизована система, тож двері відчиняються лише о 8:30 взимку та о 9:00 влітку. З їхніх слів, Рікко кукурікає приблизно 15 разів за 15 хвилин вранці та ще кілька разів протягом дня. О 20:00 двері в курник зачиняються.

"Діставши півня, ми сказали собі, що, щоб не заважати сусідам, подбаємо, щоб двері в курник відчинялися о 8:30. Тоді ми домовилися відчиняти його о 9:00. Ми зрозуміли, що взимку кури вже не несуть яйця, тому що їм потрібне світло. Тому взимку ми відкриваємо його о 8:30, а влітку о 9:00", — розповів Франк.

Він переїхав з дружиною до Бургуен-Жальє 25 років тому, щоб насолодитись більш сільським способом життя. Судовий позов здивував подружжя. Спочатку незадоволена сусідка намагалась добитись свого через мерію, але у неї не вийшло.

"Ми відвідали всіх сусідів, ми знаємо багатьох, тому що живемо тут 25 років. Ми запитали їх, чи не заважає їм наш півень. Всі ті, з ким ми розмовляли, казали, що півень їх не турбує. І навпаки, хотіли чути, як співає півень", — підкреслив власник птаха.

Відомо, що позивачка переїхала до містечка у 2021 році. Вона наполягає, що кукурікання заважає їй насолоджуватись садом й добре спати.

Судова суперечка ґрунтується на законі, ухваленому у 2021 році, "спрямованому на визначення та захист сенсорної спадщини французького села". Власники стверджують, що живуть у "середовищі, яке завжди було сільським". Сусідка переконана, що район вже не є сільською місцевістю.

"Як би смішно не звучав цей випадок, у Франції це серйозна справа", — наголосили у ЗМІ.

За останні роки такий випадок — вже третій. Раніше позови стосувались півнів Карузо та Моріса, які теж голосно співали. 70-річного власника Карузо суд зобов’язав припинити кукурікання, давши на це три місяці.

"Моє село втрачає свій сільський характер. Продає свою душу і свою землю міській забудові. Це прикро", — заявляв чоловік.

Нагадаємо, жінка втратила батька та під час прибирання виявила "зловісну записку". На аркуші, захованому в далекому кутку шафи, було зазначено: "Не читай, якщо тільки не хочеш отримати відповідь".

Власниця пабу напала на клієнту, яка спала з ковдрою та подушкою за баром. Жінку довелося госпіталізувати через травми, а нападницю заарештували.