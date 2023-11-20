В Австралии женщину убил домашний петух: клюнул, когда она собирала яйца в курятнике (фото)

Жительница Австралии умерла после того, как клюв петуха проткнул варикозное расширение вен, что вызвало обильное кровотечение. Жителей континента предупредили об опасности.

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Жительница штата Южная Австралия трагически погибла после того, как ее клюнул "агрессивный" домашний петух в то время, когда она собирала яйца в курятнике в своем саду. Об этом сообщает The Mirror.

Трагический случай произошел в 2019 году. Клюв петуха, по сообщениям, вонзился в варикозное расширение вен, что спровоцировало обильное кровотечение. Женщина получила и множество других травм, но причиной смерти назвали то, что не удалось остановить кровотечение.

Власти на тот момент не называли имени женщины, чтобы излишне не травмировать родственников, и без того потрясенных утратой близкого человека. Власти Зеленого континента даже выпустили предупреждение об опасности, сопряженной с, казалось бы, безобидными животными.

После такого случая профессор Роджер Байард высказался о проблеме, связанной с варикозным расширением вен.

По его словам, он пытается помочь пожилым людям вылечить это заболевание, потому что они относятся к особенно уязвимой категории лиц.

"Мы проводили исследования, которые показали, что в ряде случаев люди истекали кровью в своих домах после ударов ногами о что-либо", — сказал исследователь упомянутого заболевания.

Относительно случаев, когда люди погибали от контактов с животными, профессор объяснил, что "кошки в особенности опасны для пожилых людей, поскольку о них можно споткнуться, хотя об этой проблеме многие и не задумываются".

"Кошки любят тереться о лодыжки и ноги, а также садиться сзади, что часто приводит к травмам у пожилых людей", — отметил он.

Казуары-убийцы

Казуар

В начале 2019 года во Флориде произошел резонансный случай, когда птица казуар убила фермера, занимавшегося разведением этого вида.

Казуар напал на 75-летнего мужчину после того, как он упал на территории своего дома. По данным журналистов, птица во время атаки использовала свои длинные когти.

Напомним, что кот первым "почувствовал" инфекцию в ноге своего хозяина после укуса паука.

Также сообщалось, что очень редкое поведение китов-убийц впервые сняли на видео: это видели только несколько человек.