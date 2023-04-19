Борется за жизнь: ГБР расследует жестокое избиение раненого бойца ВСУ на Волыни (фото)

По информации сестры избитого воина, тот был искалечен настолько, что у него отказали руки и ноги. Причиной жестокой расправы стало якобы то, что он "зашел принять душ не в ту кабинку".

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В среду, 19 апреля, следователи территориального управления ГБР во Львове приступили к расследованию случая с жестоким избиением офицером раненого украинского солдата в одной из воинских частей на Волыни. Об этом сообщает пресс-служба Волынской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

По информации ведомства, проводятся неотложные следственные действия, проведены допросы свидетелей и потерпевшего, изъяты вещи и предметы, а также назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет приниматься законное решение.

Избиение солдата в военной части

16 апреля в социальной сети Facebook сестры пострадавшего Натальи Мендель появилась публикация, в которой девушка утверждает, что старший лейтенант жестоко избил ее брата военного 14 бригады во Владимирской воинской части. По словам сестры пострадавшего, причиной этого стало то, что ее брат зашел помыться не в ту кабину.

Также девушка выложила шокирующие фото, на которых видна сильная травма головы.

Фото: Facebook

"Он (старший лейтенант — ред.) его сбил с ног и наносил удары ногами по голове (защищаться не мог, потому что еще не полностью восстановился после тяжелого ранения). Этот изверг оставил его истекать кровью. Когда брата нашли, от травм у него отказали ноги, потому что у него была большая гематома головы, брат борется за жизнь в больнице, а эта мра*ь гуляет на свободе (через два дня его отпустили, потому что имеет хороших покровителей.) Вины не признает, но денежную компенсацию предлагает", — написала сестра пострадавшего.

Девушка написала, что испытывает досаду от того, что такие "крутелики" могут и дальше чувствовать себя безнаказанно.

Уже может говорить, но не ходит

По информации, которой поделилась с журналистами "Суспільного" 19 апреля супруга пострадавшего военного Татьяна Грищук, инцидент произошел 8 апреля.

41-летний военный 14-й ОМБР Анатолий Грищук сейчас проходит лечение в военном госпитале, куда бойца перевели из Волынской областной больницы 19 апреля.

"Он чувствует себя уже лучше, пришел в себя. Он начал говорить, но не может ходить. Врачи говорят, что все наладится со временем, потому что это тяжелая травма головы. Еще на руках много синяков, на спине, на бедре ушибы и на лице", – рассказала журналистам Татьяна.

Сам Анатолий отказался разговаривать с журналистами об обстоятельствах инцидента.

Анатолий Грищук отказался комментировать инцидент Фото: Суспільне

По словам его супруги, он ушел служить в армию в первый день полномасштабного вторжения РФ, а через три месяца получил тяжелое ранение.

"13 февраля он вернулся в воинскую часть. Написали, что он годен к службе и до сих пор служил в воинской части во Владимире, пока это не случилось", – рассказала Татьяна.

По словам директора областной клинической больницы Николая Галея, где Грищук оказался сразу же после инцидента, его состояние было тяжелым, сначала он попал в реанимацию, затем в нейрохирургической отделение.

"Сейчас больной в стабильном состоянии, надеемся на полное выздоровление", – подчеркнул Галей.

Что известно об офицере, который избил бойца

Имя и фамилию офицера, который по всей вероятности избил Анатолия Грищука в ГБР не называют. Также по состоянию на 19 апреля ему не объявляли о подозрении.

По информации "Суспільного", офицеру 22 года и ранее он был участником смертельного ДТП в городе Владимир, после которого по решению суда находился в казарме в воинской части.

По факту избиения Анатолия Грищука, следователи специализированной прокуратуры зарегистрировали уголовное производство по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины.

В то же время, сестра избитого военного указала в своем Facebook, что старшего лейтенанта зовут Василий Арийчук и выложила в соцсети его фото с комментарием "Скажите, чем он отличается от орков, издевающихся над нашими солдатами?".

сестра пострадавшего обвиняет в случившемся Василия Арийчука Фото: facebook

Напомним, в начале марта в Житомирской области офицер жестоко избил ногами срочника в казарме.

18 апреля стало известно о случае избиения и унижений одного из военнослужащих 50-го полка НГУ им. полковника Семена Высочана в Ивано-Франковске. Офицера воинской части, избившего срочника в Ивано-Франковске, отстранили от выполнения служебных обязанностей, также ГБР было привлечено к служебной проверке.