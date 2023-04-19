Бореться за життя: ГБР розслідує жорстоке побиття пораненого бійця ЗСУ на Волині (фото)

За інформацією сестри побитого воїна, той був скалічений настільки, що у нього відмовили руки та ноги. Причиною жорстокої розправи стало нібито те, що він "зайшов прийняти душ не в ту кабінку".

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У середу, 19 квітня, слідчі територіального управління ДБР у Львові розпочали розслідування випадку з жорстоким побиттям офіцером пораненого українського солдата в одній з військових частин на Волині. Про це повідомляє прес-служба Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

За інформацією відомства, проводяться невідкладні слідчі дії, проведено допити свідків та потерпілого, вилучено речі та предмети, а також призначено низку судових експертиз, за результатами котрих прийматиметься законне рішення.

Побиття солдата у військовій частині

16 квітня у соціальній мережі Facebook сестри постраждалого Наталії Мендель з'явилась публікація, де дівчина стверджує, що старший лейтенант жорстоко побив її брата військового 14-ї бригади у Володимирській військовій частині. За словами сестри потерпілого, причиною цього стало те, що її брат зайшов помитися не в ту кабіну.

Також дівчина виклала шокуючі фото, на яких видно сильну травму голови.

Фото: Facebook

"Він (старший лейтенант — ред.) його збив з ніг і завдавав ударів ногами по голові (захищатися не міг, бо ще не повністю відновився після тяжкого поранення). Цей нелюд залишив його стікати кров'ю. Коли брата знайшли, від травм у нього відмовили ноги, тому що у нього була велика гематома голови, брат бореться за життя в лікарні, а ця мра**та гуляє на волі (через два дні його відпустили, бо має добрих покровителів.) Вини не визнає, але грошову компенсацію пропонує", — написала сестра постраждалого.

Дівчина написала, що їй прикро від того, що такі "крутелики" можуть і далі почувати себе безкарно.

Вже може говорити, але не може ходити

За інформацією, котрою поділилася з журналістами "Суспільного" 19 квітня дружина потерпілого військового Тетяна Грищук, інцидент стався 8 квітня.

41-річний військовий 14-й ОМБР Анатолій Грищук зараз проходить лікування у військовому шпиталі, куди бійця перевели з Волинської обласної лікарні 19 квітня.

"Він почувається вже краще, прийшов до тями. Він почав говорити, але не може ходити. Лікарі кажуть, що все налагодиться з часом, бо це важка травма голови. Ще на руках багато синців, на спині, на стегні забиті місця і на обличчі", – розповіла журналістам Тетяна.

Сам Анатолій відмовився розмовляти з журналістами про обставини інциденту.

Анатолій Грищук відмовився коментувати інцидент Фото: krim

За словами його дружини, він пішов служити до армії з першого дня повномасштабного вторгнення РФ, а через три місяці отримав тяжке поранення.

"13 лютого він повернувся до військової частини. Написали, що він придатний до служби, тому він досі служив у військовій частині у Володимирі, поки це не сталося", – розповіла Тетяна.

За словами директора обласної клінічної лікарні Миколи Галея, кудт Грищук потрапив відразу ж після інциденту, його стан був важким, спочатку він потрапив до реанімації, потім до нейрохірургічного відділення.

"Зараз хворий у стабільному стані, сподіваємося на повне одужання", – наголосив Галей.

Що відомо про офіцера, який побив бійця

Ім'я та прізвище офіцера, який, ймовірно, побив Анатолія Грищука у ДБР не називають. Також станом на 19 квітня йому не оголошували про підозру.

За інформацією "Суспільного", офіцеру 22 роки і раніше він був учасником смертельної ДТП у місті Володимир, після якого за рішенням суду перебував у казармі у військовій частині.

За фактом побиття Анатолія Грищука, слідчі спеціалізованої прокуратури зареєстрували кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України.

У той же час сестра побитого військового вказала у своєму Facebook, що старшого лейтенанта звуть Василь Арійчук і виклала у соцмережі його фото з коментарем "Скажіть, чим він відрізняється від орків, що знущаються з наших солдат?".

сестра потерпілого звинувачує у тому що сталося Василя Арійчука Фото: facebook

Нагадаємо, на початку березня на Житомирщині офіцер жорстоко побив ногами строковика в казармі.

18 квітня стало відомо про випадок побиття та приниження одного з військовослужбовців 50-го полку НГУ ім. полковника Семена Височана в Івано-Франківську. Офіцера військової частини, що побив строковика в Івано-Франківську, усунули від виконання службових обов'язків, також ДБР було залучене до службової перевірки.