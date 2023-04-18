В Івано-Франківську офіцер Нацгвардії побив солдата: у командуванні відреагували (відео)

На відео командир принижує службовця та б'є його в груди. У керівництві відомства заявили, що розпочали службову перевірку за цим фактом.

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Військовослужбовці Національної гвардії України повідомили, що в Івано-Франківську офіцер побив службовця. Про це повідомляє видання "Військовий Кур'єр" 18 березня та публікує відповідне відео.

Нацгвардійці повідомили, що інцидент стався 26 березня у розташуванні 50-го полку НГУ ім. полковника Семена Височана в Івано-Франківську. Постраждалий – старший лейтенант Ярема.

Причини конфлікту невідомі. На опублікованому відеозаписі видно, як командир б'є у груди службовця та ображає його. Про причини конфлікту не повідомляється. Ім'я командира також не називають.

Позиція керівництва Національної гвардії України

18 квітня керівництво Західного територіального управління Національної гвардії відреагувало на скандальне відео. Згідно з повідомленням, опублікованим пресслужбою відомства, в НГУ "обурені діями офіцера військової частини з Івано-Франківська відносно солдата строкової служби".

За фактом побиття бійця в НГУ розпочали службову перевірку та повідомили у правоохоронні органи Фото: скріншот

За цим фактом у Нацгвардії розпочали службову перевірку та повідомили у Територіальне управління Держбюро розслідувань.

"У сучасній армії та у сталому суспільстві немає місця для приниження честі та гідності людини та, зокрема, військовослужбовця. У свою чергу надаємо всебічну підтримку правоохоронцям у проведенні розслідування для надання належної правової оцінки діям офіцера.", — сказано у пресрелізі НГУ.

На Житомирщині офіцер побив ногами строковика у казармі

Нагадаємо, 12 березня стало відомо, що на Житомирщині офіцер побив ногами строковика в казармі. Він вирішив із підлеглими провести "виховну роботу". Згодом стало відомо, що це зробив керівник одного із навчальних центрів, розташованого на території Житомирської області, молодший лейтенант Віктор Вітусевич. Командування 190 навчального центру одразу відреагувало на інцидент, зокрема, усунув фігурантів події від виконання службових обов'язків до кінця розслідування.

Наступного дня, 13 березня, співробітники ДБР повідомили його про підозру у перевищенні службових повноважень. Згодом було розпочато кримінальне провадження за статтею "перевищення службових повноважень".

17 березня повідомлялося про те, що командира взводу Віктора Вітусевича взводу відправили на два місяці під домашній арешт. Йому може загрожувати до 12 років за ґратами.