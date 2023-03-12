На Житомирщині офіцер жорстоко побив ногами строковика в казармі, — соцмережі (відео)

Згодом командир записав відео з вибаченнями, списавши все на те, що боєць нібито перебував у стані алкогольного сп'яніння.

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На Житомирщині офіцер у приміщенні казарми ногами відлупцював солдата-строковика. Відео поширили в соцмережах.

На кадрах видно, як дорослий чоловік накинувся на хлопця і з допомогою ніг на очах в інших підлеглих проводить з ним "виховну роботу".

Повідомляється, що побиття солдата влаштував керівник одного з навчальних центрів для військовослужбовців у Житомирській області Віктор Вітусевич.

На аудіо чути, як він, використовуючи нецензурну лексику, облаяв солдата через те, що той "про*бав полковника, поки він бухав".

Точна причина побиття солдата невідома, але після оприлюднення відео командир, який на ньому фігурує, записав вибачення. Він повідомив, що займався рукоприкладством через те, що солдат нібито перебував у стані алкогольного сп'яніння.

"Я готовий понести покарання, але хочу сказати, що алкоголь в армії неприпустимий, це ризик для життя на фронті й для усього підрозділу, де б він не був — на навчаннях чи в районі виконання бойових дій. Я буду відповідати за свої дії", — сказав він.

У соцмережах пишуть, що про інцидент стало відомо військовому керівництву у Києві.

Нагадаємо, 6 березня росЗМІ повідомили, що у Курській області РФ сталася стрілянина між строковиками мотострілецької бригади, один із них загинув. Вартовий почув сторонніх у зоні вартового посту. Він крикнув: "Стій, хто йде", проте відповіді не було, тож строковик відкрив вогонь на ураження.

20 лютого росЗМІ повідомляли, що у Курській області строковики ЗС РФ випадково підірвали бліндаж, коли топили піч і необачно хлюпнули туди бензин.