В Ивано-Франковске офицер Нацгвардии избил солдата: в командовании отреагировали (видео)

На видео командир унижает служащего и бьет его в грудь. В руководстве ведомства заявили, что начали служебную проверку по данному факту.

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Военнослужащее Национальной гвардии Украины сообщили о том, что в Ивано-Франковске офицер избил служащего. Об этом сообщает издание "Війсковий Кур’єр" 18 марта и публикует соответствующее видео.

Нацгвардейцы сообщили, что инцидент имел место 26 марта в расположении 50-го полка НГУ им. полковника Семена Высочана в Ивано-Франковске. Пострадавший — старший лейтенант Ярема.

Причины конфликта неизвестны. На опубликованной видеозаписи видно, как командир бьет в грудь служащего и оскорбляет его. О причинах конфликта не сообщается. Имя командира также не называют.

Позиция руководства Национальной гвардии Украины

18 апреля руководство Западного территориального управления Национальной гвардии отреагировало на скандальное видео. Согласно сообщению, опубликованному пресс-службой ведомства, в НГУ "возмущены действиями офицера воинской части из Ивано-Франковска, относительно солдата срочной службы".

По факту избиения бойца в НГУ начали служебную проверку и сообщили в правоохранительные органы Фото: скриншот

По данному факту в Нацгвардии начали служебную проверку и сообщили в Территориальное управление Госбюро расследований.

"В современной армии и в устойчивом обществе нет места для унижения чести и достоинства человека и, в частности, военнослужащего. В свою очередь оказываем всестороннюю поддержку правоохранителям в проведении расследования для предоставления надлежащей правовой оценки действиям офицера", — сказано в пресс-релизе НГУ.

В Житомирской области офицер побил ногами срочника в казарме

Напомним, 12 марта стало известно, что в Житомирской области офицер побил ногами срочника в казарме. Он решил с подчиненными провести "воспитательную работу". Впоследствии стало известно, что это сделал руководитель одного из учебных центров, расположенного на территории Житомирской области, младший лейтенант Виктор Витусевич. Командование 190 учебного центра сразу отреагировало на инцидент, в частности, отстранило фигурантов происшествия от выполнения служебных обязанностей до конца расследования.

На следующий день, 13 марта, сотрудники ГБР сообщили ему о подозрении в превышении служебных полномочий. Впоследствии было начато уголовное производство по статье "превышение служебных полномочий".

17 марта сообщалось о том, что командира взвода Виктора Витусевича взвода отправили на два месяца под домашний арест. Ему может грозить до 12 лет за решеткой.