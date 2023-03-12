Избиение срочника офицером в Житомирской области: в воинской части отреагировали на инцидент

Руководство учебного центра сообщает, что уже начато служебное расследование. Также там обещают, что все виновники избиения солдата будут наказаны.

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В сети появилось видео, на котором видно, как офицер в Житомирской области ногами избил солдата срочной службы. Руководство 190-го учебного центра Житомирского района поселка городского типа Гуйва, где произошел инцидент, отреагировало на действия своего подчиненного, младшего лейтенанта Виктора Витусевича. Об этом сообщают на странице центра в сети.

Там заявили, что командование части благодарно всем, кто переслал информацию, которая касается инцидента, произошедшего в одном из подразделений.

"Мы разделяем возмущение по поводу выявленного факта. Уже начато служебное расследование, к которому приобщены все компетентные структуры: Служба Военного правопорядка, контрразведка, Государственное бюро расследований и т.д. Мы строим армию нового формата, где нет места злоупотреблениям и неуставным отношениям. Виновники однозначно будут наказаны. По результатам расследования будут приняты соответствующие решения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что фигуранты инцидента отстранены от выполнения должностных обязанностей до конца расследования.

В комментариях под сообщением подписчики проинформировали, что это не единственный случай избиения срочников в этом учебном центре.

"Месяц назад был уже случай, парень едва доехал в больницу, тогда не было подтвержденных фактов. Теперь фактов хватит? Ждем, когда будет служебная проверка и по поводу руководства Центра. Ребенок — сирота. Его так запугали, что сил не было доказывать", — рассказала Ирина Пацева-Коцюба.

"Это уже не в первый раз в Житомирской области. В 2020 году на полигоне был избит контрактник. Есть судебное решение — 2 года условно", — рассказал Виталий Приходько.

Также под публикацией пользователи высказались за то, что привлечь к ответственности нужно и тех, кто присутствовал во время избиения солдата и не вмешался.

Напомним, 6 марта в Курской области РФ срочник открыл огонь на поражение сослуживцев. Он был на страже, когда услышал посторонние звуки. Солдат крикнул: "Стой, кто идет", но ответа не последовало, поэтому он открыл огонь на поражение.

Ранее сообщалось, что срочники ВС РФ в Курской области случайно взорвали блиндаж. Солдаты решили затопить печь с бензином. Тот взорвался.