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Военный Фокус

Избиение срочника офицером в Житомирской области: в воинской части отреагировали на инцидент

новости житомира, избиение срочника, командование, реакция руководства части

Руководство учебного центра сообщает, что уже начато служебное расследование. Также там обещают, что все виновники избиения солдата будут наказаны.

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В сети появилось видео, на котором видно, как офицер в Житомирской области ногами избил солдата срочной службы. Руководство 190-го учебного центра Житомирского района поселка городского типа Гуйва, где произошел инцидент, отреагировало на действия своего подчиненного, младшего лейтенанта Виктора Витусевича. Об этом сообщают на странице центра в сети.

Там заявили, что командование части благодарно всем, кто переслал информацию, которая касается инцидента, произошедшего в одном из подразделений.

"Мы разделяем возмущение по поводу выявленного факта. Уже начато служебное расследование, к которому приобщены все компетентные структуры: Служба Военного правопорядка, контрразведка, Государственное бюро расследований и т.д. Мы строим армию нового формата, где нет места злоупотреблениям и неуставным отношениям. Виновники однозначно будут наказаны. По результатам расследования будут приняты соответствующие решения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что фигуранты инцидента отстранены от выполнения должностных обязанностей до конца расследования.

В комментариях под сообщением подписчики проинформировали, что это не единственный случай избиения срочников в этом учебном центре.

"Месяц назад был уже случай, парень едва доехал в больницу, тогда не было подтвержденных фактов. Теперь фактов хватит? Ждем, когда будет служебная проверка и по поводу руководства Центра. Ребенок — сирота. Его так запугали, что сил не было доказывать", — рассказала Ирина Пацева-Коцюба.

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"Это уже не в первый раз в Житомирской области. В 2020 году на полигоне был избит контрактник. Есть судебное решение — 2 года условно", — рассказал Виталий Приходько.

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Также под публикацией пользователи высказались за то, что привлечь к ответственности нужно и тех, кто присутствовал во время избиения солдата и не вмешался.

Напомним, 6 марта в Курской области РФ срочник открыл огонь на поражение сослуживцев. Он был на страже, когда услышал посторонние звуки. Солдат крикнул: "Стой, кто идет", но ответа не последовало, поэтому он открыл огонь на поражение.

Ранее сообщалось, что срочники ВС РФ в Курской области случайно взорвали блиндаж. Солдаты решили затопить печь с бензином. Тот взорвался.