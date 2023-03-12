Побиття строковика офіцером на Житомирщині: у військовій частині відреагували на інцидент

Керівництво навчального центру повідомляє, що вже розпочато службове розслідування. Також там обіцяють, що всі винуватці побиття солдата будуть покарані.

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В мережі з'явилося відео, на якому видно, як офіцер на Житомирщині ногами побив солдата строкової служби. Керівництво 190-го навчального центру Житомирського району селища міського типу Гуйва, де трапився інцидент, відреагувало на дії свого підлеглого — молодшого лейтенанта Віктора Вітусевича. Про це повідомляють на сторінці центру в мережі.

Там заявили, що командування частини вдячне всім, хто переслав інформацію, яка стосується інциденту, що трапився в одному з підрозділів.

"Ми розділяємо обурення щодо виявленого факту. Вже розпочато службове розслідування, до якого долучені всі компетентні структури: Служба Військового правопорядку, контррозвідка, Державне бюро розслідувань тощо. Ми будуємо армію нового формату, де нема місця зловживанням та нестатутним стосункам. Винуватці однозначно понесуть суворе покарання. За результатами розслідування будуть ухвалені відповідні рішення", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що фігуранти інциденту відсторонені від виконання службових обов'язків до кінця розслідування.

В коментарях під дописом підписники проінформували, що це — не єдиний випадок побиття строковиків у цьому навчальному центрі.

"Місяць тому був вже випадок, хлопець ледь доїхав до лікарні, тоді не було підтверджених фактів. Тепер фактів вистачить? Чекаємо, коли буде службова перевірка і щодо керівництва Центру. Дитина — сирота. Його так залякали, що сил не було щось доводити", — розповіла дописувачка Ірина Пацева-Коцюба.

"Це вже не в перше на Житомирщині. У 2020 році на полігоні був побитий контрактник. Є судове рішення — 2 роки умовно", — розповів Віталій Приходько.

Також під дописом користувачі висловилися за те, що притягнути до відповідальності потрібно й тих, хто був присутній під час побиття солдата і не втрутився.

Нагадаємо, 6 березня у Курській області РФ строковик відкрив вогонь на ураження по товаришах по службі. Він перебував на варті, коли почув сторонні звуки. Солдат крикнув: "Стій, хто йде", але відповіді не було, тому він відкрив вогонь на ураження.

Раніше повідомлялося, що строковики ЗС РФ у Курській області випадково підірвали бліндаж. Солдати вирішили затопити піч із застосуванням бензину. Той вибухнув.