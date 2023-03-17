Избил срочника: в Житомирской области командира взвода отправили на два месяца под домашний арест

Младший лейтенант Виктор Витусевич отстранен от обязанностей на время расследования. Ему может грозить до 12 лет за решеткой.

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Решение огласил Богунский райсуд Житомира 16 марта. Мера пресечения составит 60 дней. Об этом 17 марта сообщило hromadske со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Офицер получил подозрение в превышении служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса). Санкции по отношению к командиру взвода воинской части применены после того, как специалисты правоохранительной структуры проанализировали видео избиения им солдата срочной службы.

Командира решили отстранить на время расследования. Ему может грозить до 12 лет за решеткой.

Напомним, в Житомирской области офицер побил ногами срочника в казарме. Видео 12 марта было распространено в сети. Он решил с подчиненными провести "воспитательную работу". Впоследствии стало известно, что это сделал руководитель одного из учебных центров, расположенного на территории Житомирской области, Виктор Витусевич. Командование 190 учебного центра сразу отреагировало на инцидент, в частности, отстранило фигурантов происшествия от выполнения служебных обязанностей до конца расследования. Сам виновник объяснял, что решил избить человека в связи с употреблением срочником алкоголя. Представители командования заявили, что в учебном центре создают новую армию, где нет места злоупотреблениям и неуставным отношениям.

Сотрудники правоохранительных структур сообщили ему подозрение в превышении служебных полномочий. Впоследствии было начато уголовное производство по статье "превышение служебных полномочий".