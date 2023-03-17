Побив строковика: на Житомирщині командира взводу відправили на два місяці під домашній арешт

Молодший лейтенант Віктор Вітусевич відсторонений від обов'язків на час розслідування. Йому може загрожувати до 12 років за ґратами.

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Рішення оголосив Богунський райсуд Житомира 16 березня. Запобіжний захід становитиме 60 днів. Про це 17 березня повідомило hromadske з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Офіцер отримав підозру в перевищення службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу). Санкції щодо командира взводу військової частини застосовані після того, як фахівці правоохоронної структури проаналізували відео побиття ним солдата строкової служби.

Командира вирішили відсторонити на час розслідування. Йому може загрожувати до 12 років за ґратами.

Нагадаємо, на Житомирщині офіцер побив ногами строковика в казармі. Відео 12 березня поширили у мережі. Він вирішив з підлеглими провести "виховну роботу". Згодом стало відомо, що це зробив керівник одного з навчальних центрів, який розташований на території Житомирської області, Віктор Вітусевич. Командування 190 навчального центру одразу відреагувало на інцидент, зокрема відсторонило фігурантів події від виконання службових обов'язків до кінця розслідування. Сам винуватець пояснював, що вирішив побити людину у зв'язку з вживанням строковиком алкоголю. Представники командування заявили, що в навчальному центрі створюють нову армію, де немає місця зловживанням та нестатутним стосункам.

Співробітники правоохоронних структур повідомили йому підозру у перевищенні службових повноважень. Згодом було розпочате кримінальне провадження за статтею "перевищення службових повноважень".