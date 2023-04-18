Побиття солдата в Івано-Франківську: офіцера НГУ усунули від служби, ним зайнялося ДБР

Регіональне командування Нацгвардії обурене діями щодо строковика. Військовому загрожує покарання від 8 до 12 років позбавлення волі за перевищення службових повноважень.

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Офіцера військової частини в Івано-Франківська, який побив строковика, усунули від виконання службових обов'язків. Про це сказала 18 квітня в коментарі "Суспільному" начальниця групи інформації та комунікації Західного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України (НГУ), капітан Аліна Новікова.

За її словами, військове керівництво, як і все суспільство, обурене діями офіцера стосовно солдата-строковика. За цим фактом повідомлено в Територіальне управління Держбюро розслідувань (ДБР) у Львові, ведеться службова перевірка.

Новікова підкреслила, що в сучасній армії та в суспільстві немає місця для приниження честі й гідності людини, зокрема військовослужбовця.

"Надаємо всебічну підтримку правоохоронцям у проведенні розслідування для надання належної правової оцінки діям офіцера", — заявила капітан.

Пресцентр ДБР пізніше заявив про початок розслідування за фактом побиття військовослужбовця Нацгвардії. Співробітники бюро проводять слідчі дії на території військової частини — опитують свідків і потерпілого.

"Слідчим вдалося встановити й інші факти знущання офіцера з військовослужбовців цієї частини. Відкрито кримінальне провадження за фактом перевищення військовим посадовцем службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Офіцеру готується повідомлення про підозру за цією статтею", — повідомили правоохоронці.

Покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

В Івано-Франківську побили солдата НГУ: що сталося?

За словами нацгвардійців, інцидент стався ще 26 березня в розташуванні 50-го полку НГУ імені полковника Семена Височана в Івано-Франківську. Відеозапис з'явився в ЗМІ, на кадрах командир б'є в груди військовослужбовця й ображає його.

Причини конфлікту невідомі, як і ім'я командира. Постраждав старший лейтенант Ярема.

Керівництво Західного територіального управління Національної гвардії публічно реагувало на подію. Військові обурилися діями офіцера військової частини з Івано-Франківська.

Нагадаємо, що це не перший інцидент у військовому середовищі. На Житомирщині в березні молодший лейтенант Віктор Вітусевич виховував ногами строковика в казармі. Вітусевич пояснив це тим, що солдат нібито був у стані алкогольного сп'яніння.

А 14 квітня стало відомо, як на Кремінському напрямку в Луганській області боєць НГУ врятував побратимів із двох підрозділів. ЗС РФ закидали бліндаж українських військових гранатами з кількох сторін, а боєць НГУ зміг їх розосередити.

Держприкордонслужба України 5 квітня розповіла про невдалий наступ російських окупантів у районі Бахмута. Противник зазнав великих втрат — 29 убитими та 40 пораненими.