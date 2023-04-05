Українські прикордонники під Бахмутом за один бій "спопелили" 6 груп "вагнерівців"

Найманці ПВК "Вагнер" спробували атакувати опорний пункт українських прикордонників, але ті влаштували їм "спекотну" зустріч, повідомили в ДПСУ.

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В районі Бахмута російські окупанти невдало сходили на штурм "опорника" українських прикордонників. В результаті кілька груп "вагнерівців" отримали "на горіхи" і зазнали втрат. Про це повідомляють у пресслужбі Держприкордонслужби України.

"Противник намагався прорвати оборону у промзоні міста-фортеці. Ворожі штурмовики не досягли успіху: наші оборонці спопелили 29 загарбників, ще 40 поранили", — повідомили в ДПСУ.

Зазначається, що "опорник" українських оборонців кордону атакували одночасно 6 ворожих груп.

Раніше повідомлялося, що українські винахідники розробили для ЗСУ плащ, який маскує від тепловізора. Розробку вже випробували в польових умовах як пасивним інфрачервоним приладом, так і активним — з підсвіткою. Виробники вже отримали сотні замовлень на диво-плащі від бійців, які перебувають на передовій.

В той же час українські хакери "хакнули" аккаунт російського волонтера Михайла Лучина на AliExpress, який назбирав 25 тисяч доларів на потреби армії Росії. На ці гроші він збирався закупити дронів, але активісти "КіберСпротиву" "підкорегували" замовлення і замовили для ЗС РФ фалоімітатори та страпони. Скасувати "полуничне" замовлення Z-волонтер вже не зможе, бо товари були замовлені ще 24-25 березня і деякі вже навіть доставлені.