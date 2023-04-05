Украинские пограничники под Бахмутом за один бой "спепелили" 6 групп "вагнеровцев"

Наемники ЧВК "Вагнер" попытались атаковать опорный пункт украинских пограничников, но те устроили им "жаркую" встречу, сообщили в ГНСУ.

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В районе Бахмута российские оккупанты неудачно сходили на штурм "опорника" украинских пограничников. В результате несколько групп "вагнеровцев" получили "на орехи" и понесли потери. Об этом сообщают в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

"Противник пытался прорвать оборону в промзоне города-крепости. Вражеские штурмовики не добились успеха: наши защитники испепелили 29 захватчиков, еще 40 ранили", — сообщили в ГНСУ.

Отмечается, что "опорник" украинских защитников границы атаковали одновременно 6 вражеских групп.

Ранее сообщалось, что украинские изобретатели разработали для ВСУ плащ, маскирующий от тепловизора. Разработку уже опробовали в полевых условиях как пассивным инфракрасным прибором, так и активным с подсветкой. Производители уже получили сотни заказов на чудо-плащи от находящихся на передовой бойцов.

В то же время украинские хакеры "хакнули" аккаунт российского волонтера Михаила Лучина на AliExpress, накопивший 25 тысяч долларов на нужды армии России. На эти деньги он собирался закупить дронов, но активисты "КиберСопротивления" "подкорректировали" заказ и заказали для ВС РФ фаллоимитаторы и страпоны. Отменить "клубничный" заказ Z-волонтер уже не сможет, потому что товары были заказаны еще 24-25 марта и некоторые уже даже доставлены.