Избиение солдата в Ивано-Франковске: офицера НГУ отстранили от службы, им занялось ГБР

Региональное командование Нацгвардии возмущено действиями по отношению к срочнику. Военному грозит наказание от 8 до 12 лет лишения свободы за превышение служебных полномочий.

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Офицера воинской части в Ивано-Франковске, избившего срочника, отстранили от выполнения служебных обязанностей. Об этом сказала 18 апреля в комментарии "Суспільному" начальник группы информации и коммуникации Западного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины (НГУ), капитан Алина Новикова.

По ее словам, военное руководство, как и все общество, возмущено действиями офицера по отношению к солдату-срочнику. По данному факту оповестили Территориальное управление Госбюро расследований (ГБР) во Львове, ведется служебная проверка.

Новикова подчеркнула, что в современной армии и в устоявшемся обществе нет места для унижения чести и достоинства человека, в частности военнослужащего.

"Оказываем всестороннюю поддержку правоохранителям в проведении расследования для предоставления надлежащей правовой оценки действиям офицера", — заявила капитан.

Пресс-центр ГБР позже заявил о начале расследование по факту избиения военнослужащего Нацгвардии. Сотрудники бюро проводят следственные действия на территории воинской части — опрашивают свидетелей и потерпевшего.

"Следователям удалось установить и другие факты издевательства офицера над военнослужащими этой части. Открыто уголовное производство по факту превышения военным должностным лицом служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Офицеру готовится сообщение о подозрении по этой статье", — сообщили правоохранители.

Наказание по указанной статье предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

В Ивано-Франковске избили солдата ГНУ: что произошло?

По словам нацгвардейцев, инцидент произошел еще 26 марта в расположении 50-го полка НГУ имени полковника Семена Высочана в Ивано-Франковске. Видеозапись появилась в СМИ, на кадрах командир бьет в грудь военнослужащего и оскорбляет его.

Причины конфликта неизвестны, как и имя командира. Пострадавшим стал старший лейтенант Ярема.

Руководство Западного территориального управления Национальной гвардии публично реагировало на произошедшее. Военные возмутились действиями офицера воинской части из Ивано-Франковска.

Напомним, что это не первый инцидент в военной среде. В Житомирской области в марте младший лейтенант Виктор Витусевич воспитывал ногами срочника в казарме. Витусевич свои действия обїяснил тем, что солдат якобы был состоянии алкогольного опьянения.

А 14 апреля стало известно, как на Кременском направлении в Луганской области боец НГУ спас побратимов из двух подразделений. ВС РФ забрасывали блиндаж украинских военных гранатами с нескольких сторон, а боец НГУ смог их рассосредоточить.

Госпогранслужба Украины 5 апреля рассказала о неудачном наступлении российских оккупантов в районе Бахмута. Противник понес большие потери — 29 убитыми и 40 ранеными.