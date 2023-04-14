Один в поле — воин: боец НГУ отбил "опорник" у россиян и спас раненых побратимов (видео)

Перед штурмом российские оккупанты обстреляли позиции Сил обороны, из-за чего почти все находившиеся там получили ранения.

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На Кременском направлении в Луганской области один боец спас собратьев из двух подразделений, которые находились с ним на позиции. Об этом героическом поступке рассказывают в телеграм-канале "ДОБРИК live".

Бой произошел в районе Кременной в начале апреля. Российские оккупанты пошли на штурм позиций украинских защитников. Перед этим враг отработал по "опорнику" НГУ из танка и минометов. В результате большинство украинских защитников получили контузии и ранения.

Это дало преимущество пошедшей в наступление группе.

На штурм дальше пошла вражеская пехота в количестве 2 десятка человек.

Оккупанты с нескольких сторон начали забрасывать блиндаж украинских защитников гранатами. Те, в свою очередь, тоже отвечали гранатами и стрелковым оружием.

"Спас ситуацию один герой. Перебегая с одной стороны блиндажа в другую, он отрабатывал по врагу и рассредоточивал вражеские силы. Другие наши воины были ранены во время работы танка и минометов и не могли нормально вести бой. Оркоглазые почувствовали, что уже начали терять своих — отступили. В результате были убиты 3 бойца ВС РФ, а самое главное — остановлен штурм вражеской группы, которая преобладала в численности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что опорный пункт удерживали бойцы 5-й бригады НГУ, 1 батальон НГУ "ХОГОР".

Атаку отразил воин из города Люботин, Харьковской области.

Напомним, что украинские пограничники под Бахмутом за один бой "созрели" 6 групп "вагнеровцев". Противник пытался прорвать украинскую оборону в промзоне города-крепости. В результате штурма 29 захватчиков отправились к праотцам, еще 40 — в лазарет.

Украинские защитники показали, как вырывались из оцепления в Бахмуте. Они были вынуждены действовать импульсивно и принимать нестандартные решения, благодаря чему им удалось спастись.