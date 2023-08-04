"Різноманітність у ЗСУ": як трансгендер Сара Ештон-Чирилло боротиметься з фейками РФ

Призначення трансгендера зі США спікером англомовного проєкту ЗСУ викликало хвилю хейту в росіян і українців. Сара Ештон-Чірілло — популярний Twitter-блогер, за минулий місяць на її акаунт зайшло близько 30 млн осіб. Військові експерти впевнені, що їй відведуть роль викривача російських фейків для західної аудиторії.

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Трансгендер зі США Сара Ештон-Чірілло стала одним зі спікерів Збройних сил України. Чірілло займеться новим англомовним проектом Сил тероборони Russia Hates the Truth (Росія ненавидить правду), який націлений на аудиторію США і Європи. Головна мета шоу — протидія пропаганді Москви.

У перші дні повномасштабної війни Чірілло приїхала в Україну як військовий блогер. За даними ЗМІ, її зарахували до 209-го батальйону 113-ї бригади територіальної оборони (ТРО) на посаді медика. ЛГБТ-видання Washington Blade пише, що американка працювала старшим військовим медиком біля Кремінної. Там вона дістала поранення осколком артснаряда в праву руку й обличчя. Її відправили на лікування до Харкова.

"Через сім годин після травми я потрапила в лікарню, у нас не було антибіотиків і почалася інфекція. Медикам потрібно було обробити рану, вони чекали коли все заживе, перш ніж робити операцію. Я жила з відкритою раною вісім днів", — розповідала військова.

Сара Ештон-Чирилло почала службу в українській армії в жовтні 2022 року

Іспанська газета El Pais вказує, що Ештон-Чірілло поранили під Бахмутом у лютому. Також вона говорила про збір понад 250 тисяч доларів на гуманітарну та військову допомогу.

Американський таблоїд New York Post пише, що Чірілло родом із північної частини штату Нью-Йорк. Службу в українській армії вона почала в жовтні 2022 року після роботи в неурядових організаціях у регіоні та військовим репортером для агентства LGBTQ Nation.

"Україна цінує різноманітність": хвиля хейту навколо Сари Ештон-Чирилло

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр обґрунтовувала призначення Сари Ештон-Чирілло на посаду англомовного спікера ЗСУ тим, що американка захищає Україну з березня 2022 року.

"У Сари велика американська аудиторія. З 25 червня до 23 липня охоплення аудиторії Сари тільки в Твіттері становило 28,3 млн користувачів. Зрозуміло, чому так збудилися хейтом ворожі соцмережі. Утім, це тільки збільшило аудиторію Сари", — пояснила чиновниця.

Хейт навколо призначення Сари Ештон-Чирилло був і серед українців. Координатор політики та законодавства Національного ЛГБТІ-консорціуму Святослав Шеремет вбачає в цьому демонстрацію симптомів соціальної незрілості та правової культури.

"Почнемо з того, що вона справжня спеціалістка. Ви її слухали, дивилися? Акуратна, багата, філігранна мова, гідна поведінка в кадрі. У суспільстві розвиненої правової культури гендерна ідентичність взагалі не повинна сприйматися як знакова прикмета особистості", — сказав він Фокусу.

Цільова група англомовного контенту, за словами Шеремета, це американська, канадська та європейська аудиторії. А наявність фахового англомовного спікера дає чіткий меседж, що Україна цінує розмаїття, поважає права людини та має політичну волю позбуватися трансфобних упереджень.

"Це означає, що Україна заслуговує на ще більшу підтримку. Така політика відповідає політичним трендам держав-союзників. Що робити з хейтом усередині України? Я впевнений, що в Сари залізний стрижень, від неї хейт відскакує, як горох від стінки. Хейтерам скажу так: українське суспільство перейшло ту точку, де різниця за гендером або сексуальною орієнтацією політично втратила вагу і значення. Ми як держава всім гарантували рівність", — підсумував координатор.

Сара Ештон-Чирилло — потужна зброя пропаганди

Повномасштабна війна з Росією передбачає об'єктивне висвітлення подій на фронті, зокрема й на західну аудиторію. Росія під час гібридної фази війни з 2014 року використовувала 80% інформаційних, а не військових ресурсів, зауважив координатор групи "Інформаційний спротив", військовий експерт Олександр Коваленко .

"Фейки і маніпуляції неслися на західну аудиторію. За частиною позицій РФ випереджала Україну на полі інфовійни. У 2022 році ситуація змінилася, адже Росія відкрито показала себе як агресора та окупанта без гібридних елементів. Фейки та дискредитація України тривають також на Заході", — зазначив експерт у розмові з Фокусом.

На думку Коваленка, Україні важливо інформаційно впливати на захід і Сара Ештон-Чирилло здатна стати потужною зброєю пропаганди.

"Її акаунт у Twitter має понад 30 млн звернень за інформацією на місяць. Таким обсягом не в змозі похвалитися жоден український спікер і експерт. Тільки президент України може аналогічні результати продемонструвати", — пояснив координатор "Інфоопору".

Нагадаємо, що міністр юстиції України Денис Малюська 8 березня проводив у соцмережах опитування, у яку камеру краще поміщати ув'язненого-трансґендера: у чоловічу чи жіночу.

Фокус раніше писав, що президент України Володимир Зеленський надихнув на політичну кар'єру британського коміка-трансгендерна Едді Іззарда. Тепер він хоче балотуватися в парламент від лейбористської партії.